Сегодня 30 октября: какой праздник и день в истории

30 октября – по церковному календарю память пророка Осии и преподобномученика Андрея Критского. В Украине – День тренера. Также в этот день 1987 года дебютировала популярная украинская группа «Вопли Видоплясова».

Праздники и памятные даты 30 октября

В Украине – День тренера и День работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В мире – Международный день ортопедических медсестер и медбратов.

30 октября в истории

30 октября 1888 года – Джон Лауд запатентовал принцип шариковой ручки. Впрочем, между патентом на идею и ее реальной реализацией прошло значительное время. Джон Лауд был изобретателем-самоучкой из США, он работал кассиром в банке. А свое изобретение назвал «ручкой с вращающимся наконечником». Он получил патент, но ручкой, которую он создал, так и невозможно было писать. Как выяснилось со временем, все дело было в чернилах – они были слишком жидкими и вытекали из наконечника. Попытки сгустить чернила также не дали результата – тогда в них образовывались комочки, и шарик переставал вращаться. Эту проблему смогли неожиданно решить спустя полвека. В 1930-х годах братья Биро в Венгрии. Они воспользовались типографскими чернилами.

30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова». С момента создания и до сегодняшнего дня солист группы — Олег Скрипка. А основатели «Воплей» – гитарист Юрий Здоренко и басист Александр Пипа. До начала истории нового творческого коллектива они играли вместе уже три года – с 1984-го — в хэви-метал в группе «SOS». После знакомства со Скрипкой, они решили создавать отдельный проект. К компании присоединился ударник Сергей Сахно. Название группы предложил Александр Пипа, который как раз зачитывался Достоевским. Видоплясов – персонаж именно этого русского писателя, одержимый литературной деятельностью лакей из «Села Степанчикова и его обитателей». Свои опусы он называл «Воплями».

Дебютировали «ВВ» на фестивале Киевского рок-клуба с «Плачем Ярославны». Группу сразу признали «Группой года», а их композицию – «Песней года». В первой концертной программе «ВВ» появились уже и культовые «Танцы».

Церковный праздник 30 октября

30 октября – день памяти пророка Осии и преподобномученика Андрея Критского.

Святой пророк Осия жил в IX в. до Рождества Христова. Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя святой пророк, по наитию Святого Духа, предсказал, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение и не будет священства Аарона и что по всей земле распространится истинное Богопознание. Осия говорил и о Христе, что он вернется из Египта, трехдневно воскреснет и победит смерть.

Преподобномученик Андрей Критский жил в восьмом веке – во время царствования императора Константина Копронима. Тот под страхом смерти приказал христианам убрать иконы из храмов и домов. Многие верующие были заключены в тюрьму. Когда Андрей услышал о действиях императора, то пришел в Константинополь и публично заявил, что Константин – еретик и преследует подлинную веру. Император же ответил, что безумно отдавать честь дереву и краскам. Однако Андрей вступил в диспут и отметил, что оскорбляющий икону, на которой изображен Христос, оскорбляет самого Христа. Император же приказал истязать святого Андрея, осмелившегося ему противоречить. По дороге к месту казни Андрей умер. Считается, что благодаря молитвам преподобномученику Андрею исцеляются одержимые.

Народные приметы

Если третий день наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 30 октября

Не рекомендуется мыться – это считается плохой приметой.

Нельзя начинать новых дел.