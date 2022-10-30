Сьогодні 30 жовтня: яке свято та день в історії

30 жовтня – за церковним календарем пам’ять пророка Осії та преподобномученика Андрія Критського. В Україні – День тренера. Також цього дня 1987 року дебютував популярний український гурт “Воплі Відоплясова”.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

В Україні – День тренера та День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

У світі – Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1888 року – Джон Лауд запатентував принцип кулькової ручки. Втім, між патентом на ідею та її реальною реалізацією пройшов значний час. Джон Лауд був винахідником-самоуком зі США, він працював касиром у банку. А свій винахід назвав “ручкою з наконечником, що обертається”. Він одержав патент, але ручкою, яку він створив, так і неможливо було писати. Як з’ясувалося згодом, вся справа була в чорнилі – воно було занадто рідким і витікало з наконечника. Спроби згустити чорнило також не дали результату – тоді в ньому утворювалися грудочки, і кулька переставала обертатися. Цю проблему змогли несподівано вирішити через півстоліття. У 1930-х роках брати Біро в Угорщині. Вони скористалися друкарським чорнилом.

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”. З моменту створення і до сьогодні соліст гурту – Олег Скрипка. А засновники “Воплів” – гітарист Юрій Здоренко та басист Олександр Піпа. До початку історії нового творчого колективу вони грали разом уже три роки – з 1984-го – у хеві-метал у групі “SOS”. Після знайомства зі Скрипкою вони вирішили створювати окремий проєкт. До компанії приєднався ударник Сергій Сахно. Назву групи запропонував Олександр Піпа, який якраз зачитувався Достоєвським. Відоплясов – персонаж саме цього російського письменника, одержимий літературною діяльністю лакей із “Села Степанчикова та його мешканців”. Свої опуси він називав “Воплями”.

Дебютували “ВВ” на фестивалі Київського рок-клубу із “Плачем Ярославни”. Групу відразу визнали “Групою року”, а їхню композицію – “Піснею року”. У першій концертній програмі “ВВ” з’явилися вже й культові “Танці”.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня – день пам’яті пророка Осії та преподобномученика Андрія Критського.

Святий пророк Осія жив у ІХ ст. до Різдва Христового. Майже за тисячу років до приходу Спасителя святий пророк, за наїттям Святого Духа, передбачив, що припиниться старозавітне жертвопринесення і не буде священства Аарона і що по всій землі пошириться справжнє Богопізнання. Осія говорив і про Христа, що він повернеться з Єгипту, триденно воскресне і переможе смерть.

Преподобномученик Андрій Критський жив у восьмому столітті – під час царювання імператора Костянтина Копроніма. Той під страхом смерті наказав християнам прибрати ікони з храмів та будинків. Багато віруючих було ув’язнено. Коли Андрій почув про дії імператора, то прийшов до Константинополя і публічно заявив, що Костянтин єретик і переслідує справжню віру. Імператор же відповів, що шалено віддавати честь дереву та фарбам. Однак Андрій вступив у диспут і відзначив, що той, хто ображає ікону, на якій зображений Христос, ображає самого Христа. Імператор же наказав катувати святого Андрія, який наважився йому суперечити. Дорогою до місця страти Андрій помер. Вважається, що завдяки молитвам преподобномученику Андрію зцілюються одержимі.

Народні прикмети

Якщо третій день спостерігається іней зранку, то сніг випаде рано.

Якщо кішка спить цілий день, то незабаром потеплішає.

Що не можна робити 30 жовтня

Не рекомендується митися – це вважається поганою прикметою.

Не можна розпочинати нових справ.