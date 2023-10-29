Сегодня 29 октября: какой праздник и день в истории

29 октября – День автомобилиста и дорожника. В этот день Украина переход на зимнее время. В 1618-м казнили авантюриста, капера, рыцаря и фаворита Елизаветы I Уолтера Рели. В 1923-м Турцию провозгласили республикой. В 1941-м немцы захватили Чугуев. В 1998-м США запустили в космос самого возрастного астронавта – 77-летнего Джона Гленна.

Праздники и памятные даты 29 октября

29 октября в Украине – День автомобилиста и дорожника, его отмечают в последнее воскресенье октября. Также в этот день профессиональные праздники у военных финансистов Вооруженных сил Украины и работников службы вневедомственной охраны МВД.

В ночь с 28 на 29 октября Украина переходит на зимнее время – в 4:00 часы необходимо перевести на час назад.

В мире: Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза и День отшельника.

29 октября в истории

29 октября 1618 года казнили сэра Уолтера Рэли – одну из самых ярких персон времен правления английской королевы Елизаветы I.

Рэли достиг вершин в английском обществе, но по дороге вверх собрал полный «букет» завистников и смертельных врагов. Он происходил из семьи обедневшего помещика, да еще и был вторым ребенком от третьего брака отца. Так что с рождения парню не светила какая-то успешная жизнь. Но в те времена часто для достижения успеха нужны были только смелость и удача. А этого авантюристу Рэли было не занимать. С 17 лет он сражался – причем участвовал в религиозных войнах во Франции на стороне гугенотов. Он даже лично стал свидетелем Варфоломеевской ночи и смог ее пережить. Далее воевал против ирландцев, которые боролись за свою независимость, и грабил испанские корабли в Атлантике.

После подавления восстания Десмонда в Ирландии получил во владение часть земель, которые конфисковали у участников восстания. В качестве яркого участника этих событий был представлен Королевскому двору. Довольно быстро Рэли привлек внимание незамужней английской королевы Елизаветы I. Легендарна история о том, как одетый по последней моде Рэли бросил свой плащ в лужу перед королевой, чтобы та не запачкала туфли. Этим ли поразил Елизавету Рэли, или написанием для нее стихов и посланий алмазом на стекле комнаты во дворце, либо же готовностью реализовать любую отчаянную ее идею – результат это не меняет. Благодаря расположению королевы Рэли стал одним из самых богатых людей в Англии. Он получил монополию на олово, лицензию на экспорт шерстяного сукна, впоследствии – рыцарское звание, придворные должности. В дар от Елизаветы I фаворит получил дворец Дарем Хаус и имение Шерборн. На балах первый танец королева отдавала Уолтеру Рэли, на королевской охоте позволяла ехать справа от себя. Успехи у фаворита были не только при дворе. Он продолжал успешные морские экспедиции, атаковал испанский флот. А в 1580-х основал первую английскую колонию в Америке – на острове Роанок (известную как Исчезнувшая (или Потерянная) колония). В ней родился первый английский ребенок в Америке – Вирджиния Дейр. В честь Рэли названа столица Северной Каролины в США – город Роли. Также именно корабли королевского фаворита впервые доставили в Англию табак и картофель.

Понятно, что взлет Рэли бесил огромное количество родовитых дворян. Их шанс поразвлечься настал, когда фаворит впал в немилость из-за женитьбы на фрейлине королевы Елизавете Трокмортон. К тому времени королю было уже почти 60 лет, но она не готова была согласиться на роль женщины, которую могут оставить ради другой. Узнав о женитьбе фаворита, она даже выслала за ним корабль в сторону Америки, куда тот плыл. А вернув Рэли в Англию, велела бросить его в Тауэр. Жену Рэли навсегда отлучили от двора. Со временем Елизавета все же сменила гнев на относительную милость, заменив заключение для бывшего фаворита на ссылку в Дорсетшир.

Но настоящие беды постигли Рэли после смерти Елизаветы I. Яков I Стюарт, взойдя на престол, начал свое правление с репрессий против бывшего фаворита королевы. Он лишил бывшего баловня судьбы доходов от монополий, затем отобрал у него подарок Елизаветы – дворец. А в 1603-м под давлением короля суд признал сэра Уолтера виновным в государственной измене – по сфабрикованному делу. Его приговорили к смертной казни через повешение, потрошение и четвертование. Но из-за больших заслуг Рэли перед короной Яков все же медлил с воплощением в жизнь этого кровожадного приговора. Сэр Уолтер провел 13 лет в Тауэре – в столь комфортных условиях, что даже во время заключения во второй раз стал отцом. Последний шанс экс-фавориту король дал в 1616 году. Рэли убедил Якова, что сможет раздобыть для него золото – в экспедиции в Гвиану. Яков согласился при одном условии: за малейшие стычки с испанцами сэр Уолтер отвечает головой. Стычка все-таки произошла – не по вине Рэли. В той перестрелке убили его старшего сына, после чего англичане разбили испанцев. Единственным шансом авантюриста было навсегда остаться по ту сторону океана, но его экспедиция не имела успеха – золото не нашли, с местным населением происходили бои. В результате его команда отказалась выполнять приказы командира. Поэтому Рэли был вынужден подчиниться воле большинства и вернуться в Англию – на верную смерть.

Король выполнил угрозу – за стычку с испанцами (и уже при наличии предыдущего приговора суда) Рэли обезглавили 29 октября 1618 года на Старом дворе возле Вестминстерского Дворца.

29 октября 1923 года Турцию провозгласили республикой. Это стало следствием поражения Османской империи в Первой мировой войне, ее оккупации и освободительной войны турок против стран Антанты. По условиям Мудорского перемирия, которое Османская империя заключила 30 октября 1918 года с Антантой, страна практически теряла независимость. Франция, Великобритания и Италия оккупировали значительную часть территории империи.

Началом активного сопротивления оккупации стало убийство итальянскими военными нескольких десятков турок во время беспорядков 19 мая 1919 года. В стране начали формироваться партизанские отряды, а параллельно происходили и общественно-политические процессы. На турецкой территории офицеры османской армии и лидеры мнений начали создавать «общества защиты прав». Это разрозненное партизанское и гражданское движение стало оформляться в значительную силу летом 1919 года, когда его возглавил генерал османской армии Мустафа Кемаль. Он объединил небольшие организации в единое Национальное движение, провозгласившее своей целью сохранение суверенитета и целостности Османской империи.

Чтобы «укротить» повстанцев Кемаля, англичане убедили султана пойти на соглашение с Национальным движением и провести выборы. Но результаты этих выборов для окупантов и султана стали неожиданностью – большинство получили именно кемалисты. Однако до реальной победы было еще далеко. Впереди у Кемаля и его сторонников было несколько лет противостояния одновременно оккупантам и султанской администрации, находившейся в зависимости от них. Начиная с 1920 года, в Турции сформировались два центра власти – кемалистское правительство (Великое национальное собрание Турции) и администрация султана Мехмеда VI Вахидеддина. ВНСТ заявило, что султанская администрация находится под контролем «неверных» и что обязанностью каждого мусульманина является сопротивление иностранному вмешательству в дела Турции. Между тем оккупанты заставили султана подписать Севрский мирный договор — еще более унизительный, чем предыдущее перемирие. Им у турок отобрали большую часть территорий, в том числе все европейские. Кемалисты заявили, что не признают условия Севрского мирного договора и перешли к активным боевым действиям. Переломным моментом стала битва за Анкару летом 1921 года, когда турецкая армия Кемаля разбила превосходящих по численности греков. С этого началось так называемое Великое турецкое наступление, во время которого турецкая армия освободила практически всю континентальную часть страны. В течение освободительной войны кемалисты подписывали ряд договоров о перемирии с разными армиями оккупантов. Финальным стал Лозанский мирный договор, который заключили 24 июля 1923 года между Османской империей, Великобританией, Францией, Италией, Румынией, Японией и Королевством сербов, хорватов и словенцев. По нему Турция сохранила за собой территории, которые собирались отторгнуть по Севрскому мирному договору. Защитив суверенитет страны, в том же году, 29 октября, Мустафа Кемаль провозгласил Турцию республикой. Он сам стал ее первым президентом, приняв имя «Ататюрк» («отец турок»).

29 октября 1941 года немецкие войска оккупировали Чугуев, а также Липцы и Старый Салтов. Со времен оккупации Чугуева осталось много свидетельств установленного режима кровавого террора. Расстрелы местных жителей проводили в овраге на окраине Зачуговки. Первая попытка изгнать окупантов из Чугуева успешно завершилась 10 февраля 1943 года, однако город перешел под контроль советской армии ненадолго. После временного освобождения произошла повторная оккупация и очередные расправы. Кроме того, ужесточились меры по вывозу населения в Германию. За время повторной оккупации, по информации чугуевских краеведов, из города вывезли 1310 человек – преимущественно мужчин. Сопротивлявшихся расстреливали. Второй раз – и уже окончательно – нацистских захватчиков из Чугуева изгнали 11 августа 1943 года. Это открыло советским войскам путь для наступления на Харьков.

29 октября 1998 года США запустили в космос самого возрастного астронавта – Джона Гленна.

На момент полета ему было 77 лет и 103 дня. При этом Джон Гленн побывал в космосе не впервые. Он вообще легендарная личность для американской авиации. Гленн служил в морской пехоте США с 1943 года. Во время Второй мировой совершил 59 боевых вылетов. А затем участвовал в Корейской войне. После этого стал летчиком-испытателем. Ему принадлежит рекорд скорости трансконтинентального перелета, установленный в 1957 году. В 1959-м вошел в первую группу американских астронавтов, готовившуюся к космическим полетам по программе «Меркурий». Впервые в космос он полетел 20 февраля 1962-го, став первым американским астронавтом, совершившим орбитальный космический полет. Гленн тогда трижды облетел земной шар. Отряд астронавтов он оставил в 1964-м и занялся бизнесом. Затем стал сенатором США от штата Огайо и избирался в Сенат постоянно – с 1974 по 1999 годы. В 1983-м он стал кандидатом в президенты США. Но космос Гленна так и не отпустил. В 1998-м 77-летний сенатор стал специалистом по полезной нагрузке на космическом корабле «Дискавери». Его второй полет в космос длился значительно дольше первого – не несколько часов, а больше недели – с 29 октября по 7 ноября.

Церковный праздник 29 октября

29 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Анастасия жила в ІІІ веке. В детстве она лишилась родителей. Девочку воспитывала настоятельница женского монастыря София. Конечно, Анастасия выросла верующей христианкой. Когда начались гонения на христиан императора Декия, градоначальник Пров, по велению императора, приказал привести Анастасию. Она вышла навстречу вооруженным воинам. Пров, увидев красоту девушки, пытался уговорить ее отречься от веры в Христа и спасти так свою жизнь, однако она твердо отклонила такие предложения. Тогда девушку подвергли жестоким пыткам, в том числе ей отрезали язык. Народ возмутился таким издевательством над Анастасией, тогда пытки прекратили, а мученицу обезглавили. Тело Анастасии бросили на корм диким зверям. Но ее воспитательница София обнаружила тело и похоронила девушку.

Народные приметы

Если на траве и деревьях иней – ожидайте потепления.

Если дождь пошел утром, то скоро закончится, а если вечером — продлится долго.

Если ветер южный, погода ухудшится надолго.

Что нельзя делать 29 октября

Нельзя оставлять детей без присмотра.

Нельзя спорить с близкими и вспоминать старые обиды.

Лучше не планировать в этот день важные дела, не совершать больших покупок и не вести дел с незнакомцами.