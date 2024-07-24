Сегодня 24 июля: какой праздник и день в истории

24 июля 1015 года убили русского князя Бориса, который вместе с братом Глебом стал одним из первых руских святых. В 1911-м в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. В 1915-м произошла катастрофа парохода «Истлэнд», во время которой погибло больше людей, чем на «Титанике». В 1923-м подписали Лозаннский мирный договор, установивший новые границы Турции. В 1945-м Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. А в 1990-м в Киеве впервые в советский период истории Украины подняли сине-желтый флаг.

Праздники и памятные даты 24 июля

24 июля в Украине – День работников финансовой сферы.

В мире – Международный день заботы о себе.

Также отмечают: День двоюродных братьев и сестер, День рождения растворимого кофе, Всемирный день БДСМ, Международный день Липовины (сорт винограда).

24 июля в истории

24 июля 1015 года по приказу Святополка Окаянного убили сына Владимира Великого князя Бориса. Подробнее.

24 июля 1911 года в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. Открывателем стал американский археолог Хайрам Бингем. Сам город долго был скрыт от исследователей, ведь находится в Андах на высоте 2400 метров. Подробнее.

24 июля 1915 года в Чикаго произошла катастрофа экскурсионного парохода «Истлэнд». По разным оценкам, в ней погибло от 850 до 1300 человек. Подробнее.

24 июля 1923 года подписанием Лозаннского мирного договора завершилась мирная конференция, продолжавшаяся в Швейцарии с 20 ноября 1922-го. Ее ключевыми участниками были победители Первой мировой войны – страны Антанты – с одной стороны и Турция (Османская империя) – с другой. При этом к переговорам подключили еще ряд государств черноморского бассейна, ведь среди ключевых вопросов были границы Турции и режим управления черноморскими проливами. Сам мирный договор окончательно оформил распад Османской империи и установил границы нового государства, возникшего на ее руинах.

А предыстория событий следующая. Еще 30 октября 1918 года руководство Османской империи подписало Мудросское перемирие – страна капитулировала в Первой мировой войне. Как и ее союзники – Германия и Австро-Венгрия – Османская империя сдавалась на очень невыгодных условиях. По сути перемирие лишило империю суверенитета и привело к оккупации ее территорий странами Антанты. Конечно, это быстро вызвало общественное недовольство, а затем и столкновения, переросшие в освободительную войну турок. Во главе мощного гражданского движения встал генерал османской армии Мустафа Кемаль. Пытаясь «укротить» повстанцев Кемаля, англичане убедили султана пойти на соглашение с Национальным движением и провести выборы. Но следствием этих выборов стала победа именно «кемалистов». В стране сформировались два центра власти – кемалистское правительство (Великое национальное собрание Турции) и администрация султана Мехмеда VI Вахидеддина. И пока поклонники Кемаля делали все, чтобы восстановить суверенитет Турции, султан подписал унизительный Севрский мирный договор, по которому у турок отобрали большую часть территорий, в том числе все европейские.

Однако Великое национальное собрание Турции отвергло условия этого договора и перешло к активным боевым действиям. Переломным моментом стала битва за Анкару летом 1921 года, когда турецкая армия Кемаля разбила превосходящих по численности греков. С этого началось Великое турецкое наступление, во время которого армия освободила практически всю континентальную часть страны. Именно так – эффективной борьбой с оккупантами – турки заставили победителей Первой мировой и их союзников пересмотреть предыдущие «драконовские» условия. Лозаннский мирный договор стал гораздо более мягким в отношении Османской империи и вернул стране территории, суверенитет и чувство достоинства. В частности, Турции вернули территории, которые ранее передали Королевству Греция, а впоследствии и Франция уступила часть Сирии. Договор упразднил режим капитуляции, международный финансовый контроль над страной и привилегии для иностранцев. В то же время решили и вопросы черноморских проливов. Уже 29 октября того же года Мустафа Кемаль объявил Турцию республикой. А сам стал ее первым президентом, приняв имя «Ататюрк» («отец турок»).

24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. Об этом моменте и реакции Сталина в дальнейшем рассказывал в своих воспоминаниях еще один участник разговора – Уинстон Черчилль. Подробнее.

24 июля 1990 года над Киевсоветом впервые в советское время подняли сине-желтый флаг. Подробнее.

Церковный праздник 24 июля

24 июля чтят память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (в Крещении Романа и Давида) и мученицы Кристины.

Князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Великого, стали первыми рускими святыми. Их убили по приказу брата Святополка Окаянного, который стремился избавиться от конкурентов за престол. Бориса предупредили о намерении брата убить его. Но он не стал скрываться. Он принял смерть с молитвой утром в воскресенье 24 июля 1015 года в своей палатке на берегу реки Альты. Убийцы пронзили Бориса копьями. Но сразу он не умер, а, выйдя из палатки, стал молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, закончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». После смерти Бориса Святополк выслал дружинников навстречу его брату Глебу, возвращавшемуся из Мурома. Князь Глеб уже знал о смерти отца и убийстве Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, чем войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами состоялась недалеко от Смоленска.

Мученица Кристина жила в ІІІ веке. Ее отец Урван был правителем города Тира. Уже в 11 лет девушка отличалась красотой, и многие хотели жениться на ней. Но отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Кристина же сама пришла к вере в истинного Бога, поняв, что идолы, которым приказывал молиться отец, сами созданы руками человека. В вере в Христа девушку наставил явившийся ей ангел. Тогда Кристина разбила всех идолов и выбросила в окно. Отец за это избил девушку, а она призналась ему в христианской вере. Тогда Урван приказал убить всех рабынь, прислуживавших дочери, а Кристину жестоко бичевать и бросить в тюрьму. Мать просила дочь отречься от Христа, но та отказалась. Отец сам судил Кристину и отдал приказ мучить ее. Но после издевательств ей явился ангел и исцелил от ран. Тогда отец приказал утопить дочь в море. Однако ангел и здесь спас девушку – она живая вышла из воды. Отец приказал казнить ее, а сам ночью неожиданно умер. Поэтому издевательство продолжил следующий правитель – Дион. Он мучил девушку и бросал в тюрьму, но Кристина оставалась непоколебимой, да еще и в тюрьме обратила в истинную веру около 3000 человек. Казнил Кристину третий по счету правитель – Юлиан. После того как она выжила в раскаленной печи, тот приказал отрубить ей голову мечом.

Народные приметы 24 июля

Если утром идет дождь, то зима будет снежной.

Если теплый и солнечный день, то зима будет мягкой.

Если выпала роса и держится до полудня, будет гроза.

Что нельзя делать 24 июля

Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице.

Нельзя рубить деревья и ломать ветки.

Не стоит работать в этот день в саду и огороде.