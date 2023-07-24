Сегодня 24 июля: какой праздник и день в истории

24 июля 1015 года убили руского князя Бориса, который вместе с братом Глебом стал одним из первых руских святых. В 1911-м в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. В 1915-м произошла катастрофа парохода «Истленд», во время которой погибло больше людей, чем на «Титанике». В 1945-м Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. А в 1990-м в Киеве впервые в советское время подняли сине-желтый флаг.

Праздники и памятные даты 24 июля

24 июля в Украине – День работников финансовой сферы (утвержден правительством в 2021 году).

Под эгидой ООН проходит Международный день заботы о себе.

24 июля в истории

24 июля 1015 года по приказу Святополка Окаянного был убит сын Владимира Великого князь Борис. Он возвращался из похода против печенегов, в который его отправлял отец перед смертью. Именно на обратной дороге Борис получил известие о смерти Владимира и сразу понял, что Святополк убьет его. Формально Святополк был самым старшим из братьев, но реально он не был сыном Владимира – его отцом был старший брат Владимира Ярополк. Того Владимир убил, а его беременную жену взял себе наложницей. Сразу после смерти отца Святополк начал убирать «конкурентов». Вслед за Борисом он убил его младшего брата Глеба – это произошло 5 сентября возле Смоленска.

Однако долго быть у власти Окаянному не удалось. Его победил младший брат Ярослав Мудрый. И именно при Ярославе были предприняты первые шаги к канонизации убитых Бориса и Глеба. Они стали одними из первых руских святых.

24 июля 1911 года в Перу нашли «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу. Открывателем стал американский археолог Хайрам Бингем. Сам город долго был скрыт от исследователей, ведь находится в Андах на высоте 2400 метров.

Считается, что его создал в середине XV века правитель инков Пачакутек – как горное убежище. Оно было «живым» до 1532 года, когда испанцы ворвались на территорию империи. А после этого люди покинули Мачу-Пикчу. Испанские конкистадоры не добрались до этого места, поэтому оно не было разрушено, а просто постепенно пришло в запустение. При этом некоторые крестьяне жили в руинах, когда на место досталась небольшая экспедиция профессора Йельского университета Хайрама Бингема. И до его появления город был частично ограблен, но и сам профессор присоединился к процессу. Во время трех своих экспедиций он вывез в США около 5000 артефактов. Сейчас Мачу-Пикчу – популярная у туристов достопримечательность. Территория вокруг него объявлена заповедником. А в 1983 году этот заповедник внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

24 июля 1915 года в Чикаго произошла катастрофа экскурсионного парохода «Истленд». По разным оценкам, в ней погибло от 850 до 1300 человек. Оценки отличаются, поскольку точно количество находившихся на борту пассажиров не считали (в общей сложности на пароход продали 2500 билетов). Трагичность ситуации добавляет то, что пароход потерпел крушение не в открытом море, где люди не могли бы рассчитывать на спасение. Он перевернулся на борт прямо у берега.

Причиной тому стала перегрузка судна. Во-первых, на него незадолго до трагедии погрузили дополнительные спасательные шлюпки и плоты, во-вторых, превысили разрешенное количество пассажиров. 24 июля 1915 года на судне собрались семьи работников компании «Вестерн Электрик», которые отправлялись на ежегодный пикник. Корабль стоял на якоре у причала реки Чикаго, всего в шести метрах от берега. Есть версия, что он начал крениться, когда множество людей собралось на левом борту ради группового снимка. Корабль резко наклонился на один борт, а затем опрокинулся. Часть людей сразу смогла выплыть, но значительное количество оказалось на глубине шесть метров, запертое под кораблем. Спасатели успели достать живыми из ловушки всего 40 человек.

24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы. Об этом моменте и реакции Сталина в дальнейшем рассказывал в своих воспоминаниях еще один участник разговора – Уинстон Черчилль.

По его воспоминаниям, Трумэн сказал, что у США «теперь есть оружие необычной разрушительной силы». А Сталин только усмехнулся и даже не стал интересоваться подробностями. Черчилль решил, что тот просто ничего не понял и не в курсе событий. На самом же деле в тот же вечер Сталин дал указание Молотову переговорить с Курчатовым об ускорении работ по советскому атомному проекту. А уже менее чем через две недели – 6 августа 1945 года – ВВС США сбросили бомбу на японский город Хиросима.

24 июля 1990 года над Киевсоветом впервые в советское время подняли сине-желтый флаг.

Эта акция стала реакцией на принятие 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете УССР. Решение поднять флаг долгое время обсуждали в Киевсовете, но на голосование поставили только тогда, когда к зданию уже двигалась многотысячная толпа с флагом. Сам флаг шили на Западной Украине, его привезли сначала на Софиевскую площадь, где его освятили священники Украинской автокефальной и Украинской греко-католической церквей, церемонию посвящения совершил архимандрит УПЦ Владимир (Романюк). Уже после этого торжественное шествие, к которому постепенно присоединилось до 200 тысяч человек, двинулось к Киевсовету. Ровно в 19:00 в сопровождении исполнения гимна «Ще не вмерла Україна» флаг подняли над Киевом. Еще некоторое время после киевляне дежурили у флагштока, чтобы обезопасить флаг от попыток сорвать и уничтожить. Сейчас это знамя хранится в Национальном музее истории Украины.

Церковный праздник 24 июля

24 июля православные чтят память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской (в Крещении — Елены). Святая Ольга была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева. Ольга родилась около 890 года. Ее имя – варяжского происхождения, в оригинале – Хельга, что означает «святая». По преданию, князь Игорь увидел на охоте красивую девушку и хотел ее соблазнить, но она повела себя достойно, поэтому князь решил жениться. В 903 году она стала великой княгиней. А после смерти своего мужа – в 945-м –регентом при 8-летнем сыне Святославе. Так она стала первой женщиной во главе Киевской Руси. Крестили Ольгу около 954 года в церкви Пророка Ильи в Киеве (хотя есть версии, что это произошло в столице Византийской империи – Константинополе). Она построила первую церковь во имя святого Николая на Аскольдовой могиле, а многих киевлян обратила в христианство. Однако убедить собственного сына перейти в эту веру не смогла. В 969 году летописец сделал запись о смерти княгини: «И через три дня умерла Ольга. И плакал о ней сын ее, и внуки ее, и люди все плачем великим, и, унеся, погребли ее на уготовленном месте. И завещала Ольга не творить тризны (языческих похорон) над собой, потому что имела она пресвитера (священника), и тот похоронил блаженную Ольгу».

Народные приметы

Много паутины в лесу – к дождю.

Много мошкары летает – к хорошему урожаю грибов.

Если гром прогремел, то на следующий день будет хорошо ловиться рыба.

Что нельзя делать 24 июля

Женщинам нельзя стричь или красить волосы.

Нельзя рубить сосны и елки.