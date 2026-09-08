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Чотири підземні дитсадки будують на Харківщині: подробиці від ХОВА

Оригінально 17:25   08.09.2026
Олена Нагорна
Чотири підземні дитсадки будують на Харківщині: подробиці від ХОВА

У Харківській області реалізують проєкти з будівництва та облаштування чотирьох підземних дитячих садків. Один із них, у Дергачах, планують завершити до кінця 2026 року.

Як повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов, роботи ведуться із залученням державних та міжнародних ресурсів.

«Якщо брати підземні дитячі садочки, то ми їх наразі будуємо чотири: один у Дергачах, один будує фонд Говарда Баффета у Близнюках, один — це місто Харків і один — це ремонт у Савинцях. Це не нове будівництво класичного підземного дитячого садочка, однак це буде простір», — розповів Синєгубов.

Він додав, що остаточне рішення щодо можливості повноцінного навчання дітей у Савинцях ухвалюватимуть після сертифікації простору.

«Далі будемо дивитися, що вийде, тому що будівельники зазначають, що буде клас захисної споруди, подивимося після введення в експлуатацію, які будуть ДБН, які сертифікати. І далі будемо визначати, чи зможуть там навчатися діти, саме як у захисній споруді», — зауважив начальник ХОВА.

Синєгубов додав, що робота над створенням безпечних просторів для дошкільнят тільки розпочалася. Реальна потреба області вимірюється десятками таких об’єктів.

Нагадаємо, перший на Харківщині та загалом в Україні підземний дитячий садок відкрили у селищі Пісочин 13 липня 2026 року.

Також на пресконференції начальник ХОВА повідомляв, що на Харківщині вже працюють 25 підземних шкіл, із них десять – у Харкові. Ще 17 підземних шкіл будують: 13 із залученням бюджетних коштів та чотири за гроші американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.

Читайте також: Коли добудують дитсадок у Дергачах – Синєгубов (відео)

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області реалізують проєкти з будівництва та облаштування чотирьох підземних дитячих садків.".