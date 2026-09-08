Мінування та FPV-дрони: кілька автівок пошкоджено на Золочівщині

Про серію інцидентів із цивільним транспортом на території Золочівської громади 8 вересня повідомив “Об’єктиву” начальник місцевої селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“08.09.2026 близько 11:00 год на автодорозі Довжик – Миронівка внаслідок наїзду на вибухонебезпечний прилад (попередньо дистанційне мінування) пошкоджено легковий автомобіль. Ще один автомобіль знищено вогнем. Інформація про постраждалих не надходила”, – поінформував Коваленко.

Уже об 11:15 російські війська атакували FPV-дроном мікроавтобус “Opel Vivaro” на дорозі Золочів-Дергачі в районі села Миронівка.

“Внаслідок влучання автомобіль отримав пошкодження. Постраждалих не було”, – зазначив Коваленко.

Зазначимо, загроза російських FPV-дронів у Харківській області наростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається, “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді.