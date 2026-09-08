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Мінування та FPV-дрони: кілька автівок пошкоджено на Золочівщині

Події 14:11   08.09.2026
Оксана Горун
Мінування та FPV-дрони: кілька автівок пошкоджено на Золочівщині Фото: Віктор Коваленко

Про серію інцидентів із цивільним транспортом на території Золочівської громади 8 вересня повідомив “Об’єктиву” начальник місцевої селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

“08.09.2026 близько 11:00 год на автодорозі Довжик – Миронівка внаслідок наїзду на вибухонебезпечний прилад (попередньо дистанційне мінування) пошкоджено легковий автомобіль. Ще один автомобіль знищено вогнем. Інформація про постраждалих не надходила”, – поінформував Коваленко.

підрив машини в Золочівській громаді 8 вересня 2026
Фото: Віктор Коваленко

Уже об 11:15 російські війська атакували FPV-дроном мікроавтобус “Opel Vivaro” на дорозі Золочів-Дергачі в районі села Миронівка.

антидронова сітка та підбитий мікроавтобус у Золочівській громаді
Фото: Віктор Коваленко

“Внаслідок влучання автомобіль отримав пошкодження. Постраждалих не було”, – зазначив Коваленко.

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Зазначимо, загроза російських FPV-дронів у Харківській області наростає. Повідомлення про атаки на цивільних надходять фактично щодня. Інститут вивчення війни вже назвав те, що відбувається, “сафарі на людей”. Ми детально аналізували ситуацію в огляді.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 14:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про серію інцидентів із цивільним транспортом у Золочівській громаді 8 вересня повідомив “Об’єктиву” начальник місцевої селищної військової адміністрації Віктор Коваленко".