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Три АЗС у Харкові атакували БпЛА росіян 8 вересня

Події 19:26   08.09.2026
Оксана Якушко
Три АЗС у Харкові атакували БпЛА росіян 8 вересня

8 вересня росіяни протягом дня атакували три АЗС у Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вранці у Шевченківському районі зафіксоване влучання ворожого реактивного БпЛА, попередньо — «Італмас», біля діючої АЗС.

Близько 13:00 росіяни знову атакували територію автозаправної станції, тепер у Немишлянському районі. Окупанти застосували БпЛА типу «Молнія».

Орієнтовно о 16:30 у Київському районі БпЛА, попередньо типу «Італмас», поцілив територію АЗС. Внаслідок удару виникла пожежа. Постраждали двоє чоловіків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2026 в 19:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 вересня росіяни протягом дня атакували три АЗС у Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".