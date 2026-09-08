Три АЗС у Харкові атакували БпЛА росіян 8 вересня

8 вересня росіяни протягом дня атакували три АЗС у Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вранці у Шевченківському районі зафіксоване влучання ворожого реактивного БпЛА, попередньо — «Італмас», біля діючої АЗС.

Близько 13:00 росіяни знову атакували територію автозаправної станції, тепер у Немишлянському районі. Окупанти застосували БпЛА типу «Молнія».

Орієнтовно о 16:30 у Київському районі БпЛА, попередньо типу «Італмас», поцілив територію АЗС. Внаслідок удару виникла пожежа. Постраждали двоє чоловіків.