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2,5 млн євро виділили на переїзд 39 хом’яків з одного поля на інше

Світ 17:57   15.07.2024
Оксана Якушко
2,5 млн євро виділили на переїзд 39 хом’яків з одного поля на інше

Щоб розширити територію школи в Німеччині, місцева влада організувала переїзд цілої родини хом’яків у безпечне місце, повідомляє BILD.

Влада Ерфурта в Німеччині захотіла розширити територію однієї зі шкіл. Для цього розглянули 18 земельних ділянок, обрали одну. Але виявилося, що там мешкають прості польові хом’яки (cricetus cricetus). Їх населення Німеччини скорочується з 1970-х, тому вони перебувають під захистом.

Загалом на майданчику нарахували 39 хом’яків. Їх вирішили переселити до іншого місця. Чиновники розробили документ під назвою «Генеральний план про хом’яків з Блуменштрассе» та виділили на переїзд кожного 64 102 євро. Таким чином, загальна вартість переселення гризунів склала 2,5 млн євро, пише Thüringer Allgemeine.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб розширити територію школи в Німеччині, місцева влада організувала переїзд цілої родини хом’яків у безпечне місце, повідомляє BILD.".