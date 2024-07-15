2,5 млн євро виділили на переїзд 39 хом’яків з одного поля на інше
Щоб розширити територію школи в Німеччині, місцева влада організувала переїзд цілої родини хом’яків у безпечне місце, повідомляє BILD.
Влада Ерфурта в Німеччині захотіла розширити територію однієї зі шкіл. Для цього розглянули 18 земельних ділянок, обрали одну. Але виявилося, що там мешкають прості польові хом’яки (cricetus cricetus). Їх населення Німеччини скорочується з 1970-х, тому вони перебувають під захистом.
Загалом на майданчику нарахували 39 хом’яків. Їх вирішили переселити до іншого місця. Чиновники розробили документ під назвою «Генеральний план про хом’яків з Блуменштрассе» та виділили на переїзд кожного 64 102 євро. Таким чином, загальна вартість переселення гризунів склала 2,5 млн євро, пише Thüringer Allgemeine.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: германия, гроші, грызуны, животні, переезд, план эвакуации, хомяк, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб розширити територію школи в Німеччині, місцева влада організувала переїзд цілої родини хом’яків у безпечне місце, повідомляє BILD.".