Як із Куп’янська евакуювали чотирьох кіз, двох собак, кота і хом’яка (відео)

Члени ГО “Порятунок тварин Харків” вивезли чотирилапих із міста Куп’янськ Харківської області на прохання їхніх господарів.

По допомогу в евакуації своїх улюбленців люди звернулися через посилення обстрілів, пишуть зоорятувальники.

“Під опікою цієї родини перебували чотири кози, хомʼяк, двоє собак та кіт. Усі тварини були успішно евакуйовані та зустрілися зі своїми господарями“, — розповідають активісти.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”