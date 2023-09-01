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Як із Куп’янська евакуювали чотирьох кіз, двох собак, кота і хом’яка (відео)

Суспільство 11:37   01.09.2023
Олена Нагорна
Як із Куп’янська евакуювали чотирьох кіз, двох собак, кота і хом’яка (відео)

Члени ГО “Порятунок тварин Харків” вивезли чотирилапих із міста Куп’янськ Харківської області на прохання їхніх господарів.

По допомогу в евакуації своїх улюбленців люди звернулися через посилення обстрілів, пишуть зоорятувальники.

“Під опікою цієї родини перебували чотири кози, хомʼяк, двоє собак та кіт. Усі тварини були успішно евакуйовані та зустрілися зі своїми господарями“, — розповідають активісти.

Відео: ГО “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Члени ГО “Порятунок тварин Харків” вивезли чотирилапих із міста Куп’янськ Харківської області на прохання їхніх господарів.".