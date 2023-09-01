Как из Купянска эвакуировали четырех коз, двух собак, кота и хомяка (видео)

Члены ОО «Порятунок тварин Харків» вывезли животных из города Купянск Харьковской области по просьбе их хозяев.

За помощью в эвакуации своих питомцев люди обратились из-за усиления обстрелов, пишут зооспасатели.

«Под опекой этой семьи находились четыре козы, хомяк, две собаки и кот. Все животные были успешно эвакуированы и встретились со своими хозяевами», — рассказывают активисты.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»