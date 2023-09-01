Как из Купянска эвакуировали четырех коз, двух собак, кота и хомяка (видео)
Члены ОО «Порятунок тварин Харків» вывезли животных из города Купянск Харьковской области по просьбе их хозяев.
За помощью в эвакуации своих питомцев люди обратились из-за усиления обстрелов, пишут зооспасатели.
«Под опекой этой семьи находились четыре козы, хомяк, две собаки и кот. Все животные были успешно эвакуированы и встретились со своими хозяевами», — рассказывают активисты.
Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Члены ОО «Порятунок тварин Харків» вывезли животных из города Купянск Харьковской области по просьбе их хозяев.".