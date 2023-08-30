10,5 тысячи спасенных жизней: как харьковчане вывозят животных из военного ада

С первых дней полномасштабной войны под обстрелами и авианалетами команда «Порятунок тварин Харків» оказывает помощь тем, кто сам не может о ней попросить. За почти полтора года войны команда спасателей, приходящих на помощь четырехлапым в Харьковской области, выросла в четыре раза. И работа для них находится каждый день. Кроме эвакуации тех, кто может оказаться под обстрелами на Харьковщине, спасатели вывозят жителей дворов на деоккупированных и заминированных территориях, в зоне боевых действий и стихийного бедствия. Как работают волонтеры и какова дальнейшая судьба их подопечных – в сюжете МГ «Объектив».

Собаке Дику во время ночных обстрелов Купянска 25 июня обломок снаряда ранил нос и глаз. По просьбе хозяев, Дика из прифронтового города вывезли на лечение спасатели организации «Порятунок тварин Харків».

Елена Совгиря, администратор клиники ОО «Порятунок тварин Харків»

Травмировано само глазное яблоко. Пока оно травмировано, он им не видит. Дику подшили большую рану для того, чтобы кожа быстрее стянулась на носу, а вот удаления глаза пока он ждет. Он уже в хорошем состоянии, можно провести такую операцию под наркозом.

Более 10,5 тысячи животных волонтеры спасли с начала полномасштабного вторжения РФ. Как рассказывает представитель организации Ярина Винтонюк, чаще всего это животные, оставшиеся под обстрелами в Харьковской и Донецкой областях. Эвакуируют и по заявкам владельцев. Также спасали четвероногих, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Ярина Винтонюк, представитель ОО «Порятунок тварин Харків»

Это собаки, кошки, домашние животные, маленькие домашние декоративные животные, это рыбы, лисы, волки у нас были, шиншиллы, крысы, черепахи, козы, свиньи, коней вывозили. Если человек может сам себя спасти, убежать, адаптироваться, то животные без людей… Оно знает, что это его дом, у него не будет еды, но собака там остается, потому что она знает, что здесь ее семья, у нее в голове понимание, что она должна защищать свой дом. И это очень трогает, когда ты приезжаешь и видишь эти разрушенные постройки, а животное сидит, оно не убегает.

Когда волонтеры приезжают эвакуировать животных из-под обстрелов, четвероногие ведут себя по разному, говорит спасатель Михаил Витренко. В большинстве – напуганы, поэтому к волонтерам не идут.

Михаил Витренко, спасатель ОО «Порятунок тварин Харків»

Иногда все легко получается. Всегда все по-разному. Индивидуально подходим к каждому животному. В большинстве своем животные болеют, возможно травмы какие-то, и надо их поймать. Потому что, скорее всего, они боятся.

До полномасштабной войны, говорит Ярина Винтонюк, в их команде было 20 человек. Сейчас их более 80. Иногда волонтеры и сами попадают под вражеские обстрелы, отмечает Винтонюк.

Ярина Винтонюк, представитель ОО «Порятунок тварин Харків»

Мы приспособились к работе во время обстрелов. Нет такого, что начался обстрел, и мы уехали. Мы концентрируемся на нашей работе и, исходя из ситуации, спасатели уже понимают, в каком населенном пункте, как нужно действовать. Иногда ты понимаешь, что у тебя 15 секунд на этой точке стоять.

После того как животное эвакуировали, его везут в клинику в Харьков. Здесь оно проходит медосмотр и двухнедельный карантин.

Елена Совгиря, администратор клиники ОО «Порятунок тварин Харків»

Животные бывают разные. Кто-то находится в очень большом стрессе и для него вообще тяжело осознать, что его поймали, то, что он ехал в машине. Есть животные такие, что когда приезжают – мурчат.

Совгиря добавила, что большинство животных, которые приезжают из «горячих» населенных пунктов, страдают от обезвоживания, похудели, или имеют обломочные ранения. Волонтеры отмечают, что из всех спасенных четырехлапых люди «усыновляют» только 20%, а 10% возвращаются к владельцам. Некоторых забирают другие украинские или международные приюты. Несмотря на десятки тысяч спасенных жизней, харьковские волонтеры признаются: работа для них есть ежедневно. В планах команды — построить современный приют для спасенных собак. Харьковчане убеждают: будут помогать четвероногим, пока это потребуется.