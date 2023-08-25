В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)

Неравнодушные люди нашли напуганного щенка Бантика привязанным в лесу в Харькове.

Собака сидела на одном месте и ждала хозяина, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

«Бантик очень боялся незнакомых людей. Он несколько дней восстанавливался после пережитого под нашим попечительством», — отметили спасатели.

После адаптации щенка усыновили люди, которые его нашли.