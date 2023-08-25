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В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)

Общество 12:46   25.08.2023
Виктория Яковенко
В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)

Неравнодушные люди нашли напуганного щенка Бантика привязанным в лесу в Харькове.

Собака сидела на одном месте и ждала хозяина, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

«Бантик очень боялся незнакомых людей. Он несколько дней восстанавливался после пережитого под нашим попечительством», — отметили спасатели.

После адаптации щенка усыновили люди, которые его нашли.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неравнодушные люди нашли напуганного щенка Бантика привязанным в лесу в Харькове.".