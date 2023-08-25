В Харькове спасли щенка, который сутки просидел привязанным в лесу (видео)
Неравнодушные люди нашли напуганного щенка Бантика привязанным в лесу в Харькове.
Собака сидела на одном месте и ждала хозяина, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
«Бантик очень боялся незнакомых людей. Он несколько дней восстанавливался после пережитого под нашим попечительством», — отметили спасатели.
После адаптации щенка усыновили люди, которые его нашли.
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неравнодушные люди нашли напуганного щенка Бантика привязанным в лесу в Харькове.".