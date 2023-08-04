Бойцы на Харьковщине спасли беременных собак и помогали растить щенков (видео)
В Харьковской области военные три месяца ухаживали за двумя собаками и их щенками.
Когда бойцы зашли на позиции, их встретили две беременные собаки, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
«Военные взяли над ними опеку и в течение трех месяцев помогали им растить щенков. Из-за смены дислокации бойцы обратились к нам», — рассказали спасатели.
Сейчас собаки Амура и Амалия, а также 9 щенков находятся под опекой зооволонтеров.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области военные три месяца ухаживали за двумя собаками и их щенками.".