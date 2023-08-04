Бойцы на Харьковщине спасли беременных собак и помогали растить щенков (видео)

В Харьковской области военные три месяца ухаживали за двумя собаками и их щенками.

Когда бойцы зашли на позиции, их встретили две беременные собаки, сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

«Военные взяли над ними опеку и в течение трех месяцев помогали им растить щенков. Из-за смены дислокации бойцы обратились к нам», — рассказали спасатели.

Сейчас собаки Амура и Амалия, а также 9 щенков находятся под опекой зооволонтеров.