Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят

В Харківській області військові три місяці доглядали за двома собаками та їхніми цуценятами.

Коли бійці зайшли на позиції їх зустріли дві вагітні собаки, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

«Військові взяли над ними опіку та протягом трьох місяців допомагали їм ростити цуценят. Через зміну дислокації бійці звернулися до нас», – розповіли рятувальники.

Наразі собаки Амура й Амалія, а також 9 цуценят знаходяться під опікою зооволонтерів.