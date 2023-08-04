Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят
В Харківській області військові три місяці доглядали за двома собаками та їхніми цуценятами.
Коли бійці зайшли на позиції їх зустріли дві вагітні собаки, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».
«Військові взяли над ними опіку та протягом трьох місяців допомагали їм ростити цуценят. Через зміну дислокації бійці звернулися до нас», – розповіли рятувальники.
Наразі собаки Амура й Амалія, а також 9 цуценят знаходяться під опікою зооволонтерів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області військові три місяці доглядали за двома собаками та їхніми цуценятами.".