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Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят

Суспільство 12:07   04.08.2023
Вікторія Яковенко
Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят

В Харківській області військові три місяці доглядали за двома собаками та їхніми цуценятами.

Коли бійці зайшли на позиції їх зустріли дві вагітні собаки, повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

«Військові взяли над ними опіку та протягом трьох місяців допомагали їм ростити цуценят. Через зміну дислокації бійці звернулися до нас», – розповіли рятувальники.

Наразі собаки Амура й Амалія, а також 9 цуценят знаходяться під опікою зооволонтерів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 12:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області військові три місяці доглядали за двома собаками та їхніми цуценятами.".