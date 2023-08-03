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Кошеня з фронту на Харківщині, усиновила дівчина, яка пережила окупацію

Суспільство 09:08   03.08.2023
Оксана Горун
Кошеня з фронту на Харківщині, усиновила дівчина, яка пережила окупацію

Позитивну історію порятунку кошеня українськими військовими розповіла команда “Порятунок тварин Харків”.

“Маленький Гарік народився на позиціях військових під час перестрілки. Через велику небезпеку військовий евакуював кошенят до Харкова. Маленький Гарік запав у серце дівчині Світлані з Ізюмського району”, – розповіли рятувальники тварин.

Світлана пережила окупацію у 2022 році, і дуже хотіла врятувати якусь тварину з фронту. По Гаріка вона приїхала до Харкова та забрала додому – налагоджувати життя після “русского мира”.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 09:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позитивну історію порятунку кошеня українськими військовими розповіла команда “Порятунок тварин Харків”".