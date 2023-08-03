Кошеня з фронту на Харківщині, усиновила дівчина, яка пережила окупацію

Позитивну історію порятунку кошеня українськими військовими розповіла команда “Порятунок тварин Харків”.

“Маленький Гарік народився на позиціях військових під час перестрілки. Через велику небезпеку військовий евакуював кошенят до Харкова. Маленький Гарік запав у серце дівчині Світлані з Ізюмського району”, – розповіли рятувальники тварин.

Світлана пережила окупацію у 2022 році, і дуже хотіла врятувати якусь тварину з фронту. По Гаріка вона приїхала до Харкова та забрала додому – налагоджувати життя після “русского мира”.