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Трьох людей і кота врятували від пожежі працівники ДСНС у Харкові

Події 13:31   17.07.2023
Оксана Якушко
Трьох людей і кота врятували від пожежі працівники ДСНС у Харкові

Пожежа виникла 17 липня близько 9 години ранку у квартирі на проспекті Ювілейному, 53 у Салтівському районі, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Коли приїхали рятувальники, вогонь уже охопив кімнату однієї із квартир на 4 поверсі 9-поверхівки. Палали домашні речі та меблі.


Пожежники врятували троє людей. 76-річну жінку з опіками І та ІІ ступенів ушпиталили до опікового центру Харкова.

Крім того, рятувальники винесли із задимленого будинку кота, який сховався від пожежі у ванній кімнаті. Злякану тварину віддали господарям.

Причину займання встановлюють. До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа виникла 17 липня близько 9 години ранку у квартирі на проспекті Ювілейному, 53 у Салтівському районі, повідомили у ДСНС у Харківській області. ".