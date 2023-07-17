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3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове

Происшествия 13:31   17.07.2023
Оксана Якушко
3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове

Пожар возник 17 июля около 9 часов утра в квартире по проспекту Юбилейному, 53 в Салтовском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Когда приехали спасатели, огонь уже охватил комнату одной из квартир на 4 этаже 9-этажки. Пылали домашние вещи и мебель.


Пожарные спасли три человека. 76-летнюю женщину с ожогами I и II степеней госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Кроме того, спасатели вынесли из задымленного дома кота, спрятавшегося от пожара в ванной комнате. Испуганное животное отдали хозяевам.

Причину возгорания устанавливают. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 спасателей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 13:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник 17 июля около 9 часов утра в квартире по проспекту Юбилейному, 53 в Салтовском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".