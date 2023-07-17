3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове
Пожар возник 17 июля около 9 часов утра в квартире по проспекту Юбилейному, 53 в Салтовском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Когда приехали спасатели, огонь уже охватил комнату одной из квартир на 4 этаже 9-этажки. Пылали домашние вещи и мебель.
Пожарные спасли три человека. 76-летнюю женщину с ожогами I и II степеней госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Кроме того, спасатели вынесли из задымленного дома кота, спрятавшегося от пожара в ванной комнате. Испуганное животное отдали хозяевам.
Причину возгорания устанавливают. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 спасателей.
Читайте также: Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки
Новости по теме:
Вы читали новость: «3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 13:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник 17 июля около 9 часов утра в квартире по проспекту Юбилейному, 53 в Салтовском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".