3 людей и кота спасли из огня пожарные ГСЧС в Харькове

Пожар возник 17 июля около 9 часов утра в квартире по проспекту Юбилейному, 53 в Салтовском районе, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Когда приехали спасатели, огонь уже охватил комнату одной из квартир на 4 этаже 9-этажки. Пылали домашние вещи и мебель.



Пожарные спасли три человека. 76-летнюю женщину с ожогами I и II степеней госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Кроме того, спасатели вынесли из задымленного дома кота, спрятавшегося от пожара в ванной комнате. Испуганное животное отдали хозяевам.

Причину возгорания устанавливают. К ликвидации пожара привлекли 3 единицы техники и 12 спасателей.