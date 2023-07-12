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Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки

Происшествия 16:30   12.07.2023
Виктория Яковенко
Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В результате обстрела Одноробовки в Харьковской области в селе произошел пожар и значительные разрушения.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом, произошел пожар и значительные разрушения. Площадь пожара составила около 50 кв. В 13:55 пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 16:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Одноробовки в Харьковской области в селе произошел пожар и значительные разрушения.".