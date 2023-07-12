Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки

В результате обстрела Одноробовки в Харьковской области в селе произошел пожар и значительные разрушения.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом, произошел пожар и значительные разрушения. Площадь пожара составила около 50 кв. В 13:55 пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.