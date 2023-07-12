Полностью разрушен дом: ГСЧС ликвидировали последствия обстрела Одноробовки
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В результате обстрела Одноробовки в Харьковской области в селе произошел пожар и значительные разрушения.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом, произошел пожар и значительные разрушения. Площадь пожара составила около 50 кв. В 13:55 пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет», — отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Одноробовки в Харьковской области в селе произошел пожар и значительные разрушения.".