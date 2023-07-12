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Оккупанты второй раз за день обстреляли Одноробовку: в селе горят дома (фото)

Происшествия 12:55   12.07.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты второй раз за день обстреляли Одноробовку: в селе горят дома (фото) Фото: «Заря»

12 июля армия РФ повторно обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области. На этот раз били из минометов.

Об этом сообщает ХОВА.

«В результате повторного обстрела около 10:45 уничтожены два дома, а также повреждены пять домов, хозяйственные постройки, автомобиль и энергосети. Жертв нет», — добавили в ХОВА.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля армия РФ повторно обстреляла село Одноробовка Золочевской громады в Харьковской области. На этот раз били из минометов.".