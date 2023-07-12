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Окупанти вдруге за день обстріляли Одноробівку: у селі горять будинки

Події 12:55   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти вдруге за день обстріляли Одноробівку: у селі горять будинки Фото: “Зоря”

12 липня армія РФ повторно обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. Цього разу били з мінометів.

Про це повідомляє ХОВА.

«Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п‘ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає”, – додали у ХОВА.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня армія РФ повторно обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. Цього разу били з мінометів.".