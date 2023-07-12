Окупанти вдруге за день обстріляли Одноробівку: у селі горять будинки
Фото: “Зоря”
12 липня армія РФ повторно обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. Цього разу били з мінометів.
Про це повідомляє ХОВА.
«Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п‘ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає”, – додали у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 12:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня армія РФ повторно обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. Цього разу били з мінометів.".