Окупанти вдруге за день обстріляли Одноробівку: у селі горять будинки

12 липня армія РФ повторно обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині. Цього разу били з мінометів.

Про це повідомляє ХОВА.

«Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п‘ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає”, – додали у ХОВА.