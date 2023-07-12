Руйнування й відключення світла: ворог обстріляв прикордонну Одноробівку

12 липня близько 9:50 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.

«Прямим влучанням пошкоджено гараж, а також господарчі споруди мирних жителів. Відсутнє енергопостачання. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.