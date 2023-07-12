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Руйнування й відключення світла: ворог обстріляв прикордонну Одноробівку

Події 11:16   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Руйнування й відключення світла: ворог обстріляв прикордонну Одноробівку Фото: “Зоря”

12 липня близько 9:50 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.

«Прямим влучанням пошкоджено гараж, а також господарчі споруди мирних жителів. Відсутнє енергопостачання. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня близько 9:50 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.".