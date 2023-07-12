Руйнування й відключення світла: ворог обстріляв прикордонну Одноробівку
Фото: “Зоря”
12 липня близько 9:50 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.
«Прямим влучанням пошкоджено гараж, а також господарчі споруди мирних жителів. Відсутнє енергопостачання. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня близько 9:50 армія РФ з артилерії обстріляла село Одноробівка Золочівської громади на Харківщині.".