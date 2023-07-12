Live
  • Середа 12.07.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов

Події 08:29   12.07.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів минулої доби.

“Внаслідок удару керованої авіабомбою по с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки. Поранення отримав 74-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби армія РФ з артилерії та мінометів обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Читайте також:  Під авіаударами за добу були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

“У с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. У с. Хатнє Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу”, – поінформував Синєгубов про наслідки.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
12.07.2023
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
Терехов розповів, як у Харкові готуються зимувати по сусідству з РФ
12.07.2023
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
На Харківщині перевіряють ВПО: чи живуть вони там, де вказали
12.07.2023
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
11.07.2023
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
Контрнаступ ЗСУ позбавляє РФ генералів: одного вбито, іншого звільнено – ISW
12.07.2023
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
Більше 500 гаджетів передали школярам Харківщини від ЮНІСЕФ
11.07.2023

Новини за темою:

07:15
Під авіаударами за добу були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб
08:27
Синєгубов – про добу на Харківщині: били з гелікоптерів, є поранений
18:55
Авіаудар по трьох населених пунктах Харківщини нанесли росіяни – Генштаб ЗСУ
12:31
На Харківщині повернули світло у село, яке межує з Донеччиною
08:34
За добу постраждалих через обстріли на Харківщині немає – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 08:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів минулої доби".