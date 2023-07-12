По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів минулої доби.
“Внаслідок удару керованої авіабомбою по с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки. Поранення отримав 74-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – повідомив начальник ХОВА.
Протягом доби армія РФ з артилерії та мінометів обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів області.
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“У с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. У с. Хатнє Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу”, – поінформував Синєгубов про наслідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів минулої доби".