По Харківщині вдарили керованою авіабомбою, є поранений – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки дій російських терористів минулої доби.

“Внаслідок удару керованої авіабомбою по с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено чотири приватні будинки. Поранення отримав 74-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби армія РФ з артилерії та мінометів обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

“У с. Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника. У с. Хатнє Куп’янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу”, – поінформував Синєгубов про наслідки.