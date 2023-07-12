Під авіаударами за добу були чотири населені пункти Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про нічну атаку “Шахедами” по Україні, а також обстріли та авіаудари по Харківській області.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА “Shahed“ по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – написали в ранковому зведенні Генштабу.

Одним з об’єктів атаки стала столиця України. У КМВА вже повідомили, що всі цілі, що летіли на Київ, збила ППО. Постраждалих та руйнувань немає.

На Харківщині нічна тривога була нетривалою – з 00:27 до 00:40. Інформації про вибухи у Харкові не надходило. Проте ворог протягом доби продовжував обстріли регіону. Так, армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах: Ветеринарному на півночі області та трьох селах Куп’янського району: Подолам, Кучерівці та Кислівці.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник за минулу добу здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це Стрілеча, Ветеринарне, Стоївка і Сотницький Козачок на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка”, – перерахували в ГШ.

Протягом доби ворог атакував Україну “Шахедами”, а також завдав 65 авіаударів і здійснив 71 обстріл із РСЗВ.

Основні зусилля окупанти докладають на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там точаться важкі бої. За добу зафіксували 29 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, десять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника“, – поінформували в Генштабі ЗСУ.