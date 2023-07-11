Машовець описав сценарій можливого наступу РФ на Куп’янськ (мапи)

Наступ окупантів на Куп’янському напрямку можливий у рамках проведення стратегічної оборонної операції армії РФ. Про це пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

Куп’янський напрямок, за оцінкою Машовця, є одним з елементів плану, який називають “великим планом генерала Герасимова”.

“Головний сенс цього плану (задуму) полягає в тому, щоб попередньо, мінімізувавши результати наступу ЗСУ на обраному ними напрямку, змусити українське військове командування передчасно та безрезультатно задіяти свої оперативні резерви (а потім і стратегічні). Після чого… самим перейти до активних наступальних дій на раптовому та несподіваному для ЗСУ операційному напрямку. І домогтися принаймні оперативно-тактичного успіху, таким чином створивши передумови для успішного завершення всієї стратегічної оборонної операції”, – пояснив військовий оглядач.

На його думку, Куп’янський напрямок для реалізації таких цілей ворог може обрати, обираючи між ним та Сіверським виступом.

“Щоб досягти успіху на Куп’янському напрямку, противнику потрібно “пройти” набагато менші відстані та залучити менше сил і засобів, ніж для того, щоб “розв’язати проблему” Сіверського виступу. Так, обсяг і розмір гіпотетичного успіху в районі Сіверська може бути дещо більшим, ніж би це відбувалося в районі Куп’янська, але й імовірність його самого тут менша на порядок, через цілу низку причин (наприклад, через необхідність форсувати р. Сіверський Донець під вогнем)”, — пояснює Машовець.

Якщо для реалізації “плану Герасимова” росіяни все ж таки оберуть Куп’янський напрямок, то військовий оглядач прогнозує наступні їхні дії. Це рух у двох напрямах (з можливими варіантами їхньої пріоритетності).

Перший: Миколаївка – Нова Тарасівка – Ягідне – Орлянка в бік Степової Новоселівки – Петропавлівки.

Другий: Гороб’ївка – Ольшана – Лиман Перший – Масютівка – у напрямку Синьківка – Кучерівка (або Петропавлівка).

Найімовірнішим сценарієм розвитку подій Машовець вважає наступний.

“Швидше за все, розпочнеться саме у районі с. Синьківка (хоча може й трохи на схід)… Атакують підрозділи 25-ї омсбр (до речі, саме в її смугу оборони російське командування завезло кілька рот “Шторм-Z”, що вже само по собі говорить досить) і лівофлангові 138 омсбр. Головна дирекція — на Петропавлівку… Після того, як противник виконає найближче завдання на цьому напрямку (а це, очевидно, просування на південь на певну відстань та захоплення с. Синьківка), а головне — дочекатися введення в бій українським командуванням тактичних (і, можливо, частини оперативних) резервів на цій ділянці, то в хід підуть підрозділи 2-ї мсд та 47-ї тд. Найімовірніша ділянка прориву — Іванівка — Кислівка, хоча може й трохи північніше… Головна дирекція (найближче завдання) — дорога Р-07 та рубіж с. Степова Новоселівка – с. Котлярівка. Після досягнення — може бути подвійний розвиток — або вздовж дороги у північно-західному напрямку безпосередньо на Петропавлівку (і далі на Куп’янськ), або у с. Піщане, щоб досягти кордону Піщане — Табаївка і перенести головні зусилля в смугу 138-ї та 25-ї омсбр, одночасно прикриваючи угруповання, що наступає, з найбільш важливого та загрозливого для противника напрямку — півдня”, – описав ймовірний план ворога військовий оглядач.

Загальний сенс задуму армії РФ, що вимальовується в районі Куп’янська, — почергове чи одночасне просування двох угруповань уздовж річки Оскіл (з півночі та півдня) на Куп’янськ.

“Головна “родзинка” всього цього задуму противника, це якраз і є так званий режим “мерехтіння”… тобто активне маневрування його силами та засобами між двома, досить близько віднесеними один від одного, напрямками, які до того ж сходяться в одній умовній “точці” – район Куп’янськ – Вузловий – Кучерівка – Петропавлівка – Курилівка, саме такий “спосіб думок” спадає мені на думку після оцінки та аналізу ситуації на Куп’янському напрямку… Маю визнати, задумано досить оригінально і нетривіально, що не зовсім характерно для противника”, – підсумував Машовець.