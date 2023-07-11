Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)

Наступление оккупантов на Купянском направлении вероятно в рамках проведения стратегической оборонной операции армии РФ. Об этом пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Купянское направление, по оценке Машовца, является одним из элементов плана, который называют «большим планом генерала Герасимова».

«Главный смысл этого плана (замысла) состоит в том, чтобы предварительно, минимизировав результаты наступления ВСУ на избранном ими направлении, заставить украинское военное командование преждевременно и безрезультатно задействовать свои оперативные резервы (а затем и стратегические). После чего… самим перейти к активным наступательным действиям на внезапном и неожиданном для ВСУ операционном направлении. И добиться, по крайней мере, оперативно-тактического успеха, таким образом, создав предпосылки для успешного завершения всей стратегической оборонной операции», — пояснил военный обозреватель.

По его мнению, Купянское направление для реализации таких целей враг может избрать, выбирая между ним и Северским выступом.

«Чтобы добиться успеха на Купянском направлении, противнику нужно «пройти» гораздо меньшие расстояния и задействовать меньше сил и средств, чем для того, чтобы «решить проблему» Северского выступа. Да, объем и размер гипотетического успеха в районе Северска может быть несколько больше, чем бы это происходило в районе Купянска, но и вероятность его самого здесь меньше на порядок, в силу целого ряда причин (например, из-за необходимости форсировать г. Северский Донец под огнем)», — поясняет Машовец.

Если для реализации «плана Герасимова» россияне все же выберут Купянское направление, то военный обозреватель прогнозирует следующие их действия. Это движение по двум направлениям (с возможными вариантами их приоритетности).

Первое направление: Николаевка – Новая Тарасовка – Ягодное – Орлянка в направлении Степная Новоселовка – Петропавловка.

Второе направление: Горобьевка — Ольшана — Лиман Первый — Масютовка — в направлении Синьковка — Кучеровка (или Петропавловка).

Самым вероятным сценарием развития событий Машовец считает следующий.

«Скорее всего, начнется именно в районе с. Синьковка (хотя может и немного восточнее)… Атакуют подразделения 25-й омсбр (кстати, именно в ее полосу обороны российское командование завезло несколько рот «Шторм-Z», что уже само по себе говорит достаточно) и левофланговые 138 омсбр. Главная дирекция — на Петропавловку… После того как противник выполнит ближайшую задачу на этом направлении (а это, очевидно — продвижение на юг на определенное расстояние и захват с. Синьковка), а главное — дождаться ввода в бой украинским командованием тактических (и, возможно, части оперативных) резервов на этом участке, то в ход пойдут подразделения 2-й мсд и 47-й тд. Наиболее вероятный участок прорыва — Ивановка — Кисловка, хотя может быть и чуть севернее… Главная дирекция (ближайшая задача) — дорога Р-07 и рубеж с. Степная Новоселовка — с. Котляровка. После достижения — может быть двойное развитие — или вдоль дороги в северо-западном направлении непосредственно на Петропавловку (и дальше на Купянск), или в направлении с. Песчаное, чтобы достичь рубежа Песчаное — Табаевка и перенести главные усилия в полосу 138- й и 25-й омсбр, одновременно прикрывая наступающую группировку из наиболее важного и угрожающего для противника направления — юга», — обрисовал вероятный план врага военный обозреватель.

Общий смысл замысла врага, который вырисовывается в районе Купянска, — поочередное или одновременное продвижение двух группировок вдоль реки Оскол (с севера и Юга) на Купянск.

«Главная «изюминка» всего этого замысла противника, это как раз и есть так называемый режим «мерцания»… то есть активное маневрирование его силами и средствами между двумя, довольно близко отнесенными друг от друга, направлениями, которые к тому же сходятся в одной условной «точке» – район Купянск – Узловой – Кучеровка – Петропавловка – Куриловка. Именно такой «образ мыслей» приходит мне на ум после оценки и анализа ситуации на Купянском направлении… Должен признать, задумано довольно оригинально и нетривиально, что не совсем характерно для противника», — подытожил Машовец.