Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец

На Купянском направлении враг сосредоточил одни из самых боеспособных своих соединений, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.

«На данном направлении противник сосредоточил силы и средства из состава, пожалуй, наиболее боеспособного своего военного округа – Западного (ЗВО). Что касается его участия в войне, это группировка войск (ГВ) «Запад», в данном случае, речь идет о его левом фланге. Непосредственно на Купянском направлении сосредоточены части и соединения из состава 1-й гвардейской танковой армии (гв.ТА), 6-й общеармейской армии (ОАА) и ряд частей и подразделений 11-го армейского корпуса (АК) балтийского флота «ри-фы». По сути — их лучшие части и соединения. Очевидно, что командование противника рассматривает данное направление как достаточно удобное для нанесения внезапного мощного удара в рамках стратегической оборонной операции «на Юго-Западном ТВД», поэтому сконцентрировала на данной полосе достаточно значительные силы и средства», — считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Также Машовец отметил, что на Купянском направлении армия РФ выстроила достаточно «стройную классическую» систему управления войсками.

Основные силы группы войск, которые потенциально могут наступать на Купянск, по мнению Машовца, находятся в районе Араповка — Верхняя Дуванка — Орлянское — Николаевка.

«Это та самая «элитная» 1-я гв. ТА… (гвардейская танковая армия — Ред.), а именно — части и подразделения ее 2-й мотострелковой дивизии (мсд). Ага, это именно она — «Таманская» и отдельные подразделения 47-й танковой дивизии (тд)… Здесь сосредоточена целая россыпь их полков и батальонов… Все — «краснознаменные», всяческих орденов Ленина, Кутузова и других Октябрьских революций, короче говоря — старые, «славные» и «проверенные временем»… еще со времен немецко-советской войны, а некоторые — и еще более ранние», — проинформировал военный обозреватель.

По его оценкам, ближайшей задачей этой группировки является прорыв обороны передовых подразделений ВСУ на участке Ивановка — Кисловка.

А дальнейшая цель — продвинуться к рубежу Песчаное — Табаевка и «таким образом способствовать наступлению (продвижению) подразделений 25-й омсбр той же самой 6 ОАА по дирекции Ольшаны — Петропавловка, непосредственно на г. Купянск».

Еще одна группировка армии РФ действует на южном фланге Купянского направления (на участке фронта напротив отрезка между Боровой и Купянском). Там, по данным Машовца, находятся «береговые войска» российского Балтийского флота.

«На данный момент эти силы и средства противника заняты атаками в районе с. Новоселовское. Судя по всему, с целью создать благоприятные условия для дальнейшего наступления в сторону с. Стельмаховка, но, безусловно, в любой момент, если возникнет такая необходимость они вполне могут развернуться в северо-западном направлении, как раз вдоль дороги Купянск — Сватово, к которой они так упорно пытаются сейчас прорваться к северу от с. Новоселевское», — пояснил Машовец.

Он также отметил, что на Купянском направлении противник развернул большое количество самоходной артиллерии (типа 2С7М «Малка», 2С4 «Тюльпан») и активно использует БПЛА. Такое сочетание, с точки зрения военного обозревателя, «явно, не выглядит случайным».