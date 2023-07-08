У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, при каком условии войска «прикрытия границы» РФ на Харьковском направлении могут прийти в движение.

По данным Машовца, в соседней с Харьковщиной Белгородской области границу «прикрывают» более 10,7 тыс. военнослужащих РФ. В том числе 15 отдельных батальонов; пять артиллерийских дивизионов; 20 огневых батарей полевой артиллерии и РСЗО и четыре отдельных сводных тактических отряда. В целом на Северском и Слобожанском направлениях (от Харьковской до Черниговской областей) армия РФ держит у границы три оперативных группировки — «Курск», «Брянск» и «Белгород». В их распоряжении, по оценкам военного обозревателя, более 500 танков и бронемашин и немало артиллерии.

«Конечно, для такого широкого фронта этого мало, чтобы организовать и провести какую-нибудь глубокую наступательную операцию оперативного уровня. Тем более что вся эта группировка прикрытия границы «размазана» по ней более-менее равномерно… пожалуй, за исключением Белгородской области, — отметил военный обозреватель. — Однако было бы достаточно наивным считать, что эти ОГ исключительно пассивны и сконцентрированы только на обороне собственной границы… По моему глубокому убеждению, в случае резкой и масштабной активизации их «коллег» из состава ГВ «Запад» на соседнем направлении (да, я имею в виду Купянское направление), все эти российские батальоны «прикрытия границы» с высокой долей вероятности также «придут в движение», пусть даже с ограниченными задачами тактического уровня».

По мнению Машовца, войска РФ у границы Харьковщины могут задействовать, чтобы «растянуть» украинские Силы обороны и не дать адекватно отреагировать на гипотетическое наступление в сторону Купянска.

«От г. Сумы до российской границы в среднем 22-23 км, от окрестностей г. Харьков и того меньше – где-то 18-20 км. Понятно, что в случае любого «прорыва» войск противника по этим направлениям, это не то расстояние, которое они не смогут преодолеть «одним рывком»… Поэтому, очевидно, украинскому командованию так или иначе приходится держать на этих направлениях определенный комплект войск(сил), чтобы, по крайней мере, нивелировать эту гипотетическую угрозу», — пояснил специалист.

По его мнению, сейчас прямой угрозы возобновления наступления противника на Харьков нет. Но «пакостить на мелком (тактическом) уровне» россияне вполне способны.

«На всех этих направлениях… особенно по дирекции на Сумы и Харьков россияне ведут активную диверсионно-разведывательную деятельность, одновременно регулярно обстреливая наше пограничье артиллерийским огнем и нанося удары с воздуха», — подчеркнул аналитик.