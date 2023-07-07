ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о продвижениях ВСУ на Токмакском и Бердянском направлениях.

На Токмакском направлении ВСУ двигаются в районе Работино и в направлении села Вербовое.

«В частности, в районе с. Работино по состоянию на вечер 6.07 ВСУ продвинулись более чем на 1,5 квадратных км. Подразделения 291-го мотострелкового полка (мсп) противника пытаются удержать свои позиции в северной части села и западнее его», — отметил Константин Машовец.

В то же время главным событием на этом направлении обозреватель считает продвижение ВСУ в направлении села Вербовое.

«ВСУ приблизились к главной линии обороны противника в районе с. Вербовое на расстояние около 2 км», — сообщил Машовец.

По его данным, основной резерв армии РФ — 35-я общевойсковая армия — все активнее втягивается в бои на соседнем участке фронта — Пологовском направлении.

Тем временем ВСУ движутся и на Бердянском направлении. Причем достаточно активно.

«На Бердянском направлении темпы продвижения передовых подразделений ВСУ начали постепенно расти. Между с. Приютное и с. Старомайорское они продвинулись за сутки почти на 9 км, а общая площадь территории, взятая под контроль в этом районе с момента освобождения с. Ровнополь, уже составила более 20 квадратных км», — сообщил военный обозреватель.

«Очевидно, что необходимость удерживать этот рубеж в условиях, когда ВСУ вплотную подошли к с. Приютное, а также уже ведут бои в самом с. Старомайорское, доставляет противнику, скажем так, немного осторожно… определенные неудобства», — отметил Машовец.

Также, по его оценкам, оккупантов «беспокоит» ситуация в районе села Керменчик.

«В районе этого села находятся высоты, позволяющие просматривать (и соответственно простреливать) значительные окрестные территории, от Старомлыновки до Новомайорска… Поэтому, эта «обеспокоенность» противника имеет вполне понятные основания, — пояснил обозреватель. — Последние события в этом направлении никоим образом не радуют российское командование. После того как несколько дней назад передовые подразделения ВСУ вместо того, чтобы в лоб ломиться через Новодонецкое прямо на Керменчик (как ожидал противник), обошли Новодонецкое с запада и все равно продвинулись на Керменчик… они снова вернулись «к вопросу с. Новодонецкое»… в течение 5-6.07. ВСУ продвинулись здесь на 1,2-1,5 км, обходя с. Новодонецкое с юга… и сумели перерезать дорогу между этими двумя селами».

По мнению Машовца, в случае освобождения села Керменчик ВСУ получат большие возможности для дальнейших действий — от выхода к главной линии обороны противника до фланговой помощи подразделениям, ведущим наступление по направлению Урожайное — Старомлыновка.