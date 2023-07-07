Live
  • Пятница 07.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)

Происшествия 09:55   07.07.2023
Оксана Горун
ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты) Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о продвижениях ВСУ на Токмакском и Бердянском направлениях.

На Токмакском направлении ВСУ двигаются в районе Работино и в направлении села Вербовое.

«В частности, в районе с. Работино по состоянию на вечер 6.07 ВСУ продвинулись более чем на 1,5 квадратных км. Подразделения 291-го мотострелкового полка (мсп) противника пытаются удержать свои позиции в северной части села и западнее его», — отметил Константин Машовец.

В то же время главным событием на этом направлении обозреватель считает продвижение ВСУ в направлении села Вербовое.

Вербовое и Работино на карте DeepState
Фото: карта DeepState

«ВСУ приблизились к главной линии обороны противника в районе с. Вербовое на расстояние около 2 км», — сообщил Машовец.

По его данным, основной резерв армии РФ — 35-я общевойсковая армия — все активнее втягивается в бои на соседнем участке фронта — Пологовском направлении.

Тем временем ВСУ движутся и на Бердянском направлении. Причем достаточно активно.

«На Бердянском направлении темпы продвижения передовых подразделений ВСУ начали постепенно расти. Между с. Приютное и с. Старомайорское они продвинулись за сутки почти на 9 км, а общая площадь территории, взятая под контроль в этом районе с момента освобождения с. Ровнополь, уже составила более 20 квадратных км», — сообщил военный обозреватель.

Приютное и Старомайорское на карте DeepState
Фото: карта DeepState

«Очевидно, что необходимость удерживать этот рубеж в условиях, когда ВСУ вплотную подошли к с. Приютное, а также уже ведут бои в самом с. Старомайорское, доставляет противнику, скажем так, немного осторожно… определенные неудобства», — отметил Машовец.

Также, по его оценкам, оккупантов «беспокоит» ситуация в районе села Керменчик.

Село Керменчик на карте DeepState
Фото: карта DeepState

«В районе этого села находятся высоты, позволяющие просматривать (и соответственно простреливать) значительные окрестные территории, от Старомлыновки до Новомайорска… Поэтому, эта «обеспокоенность» противника имеет вполне понятные основания, — пояснил обозреватель. — Последние события в этом направлении никоим образом не радуют российское командование. После того как несколько дней назад передовые подразделения ВСУ вместо того, чтобы в лоб ломиться через Новодонецкое прямо на Керменчик (как ожидал противник), обошли Новодонецкое с запада и все равно продвинулись на Керменчик… они снова вернулись «к вопросу с. Новодонецкое»… в течение 5-6.07. ВСУ продвинулись здесь на 1,2-1,5 км, обходя с. Новодонецкое с юга… и сумели перерезать дорогу между этими двумя селами».

Читайте также: ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов

По мнению Машовца, в случае освобождения села Керменчик ВСУ получат большие возможности для дальнейших действий — от выхода к главной линии обороны противника до фланговой помощи подразделениям, ведущим наступление по направлению Урожайное — Старомлыновка.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
06.07.2023
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
06.07.2023
На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель
На Харьковщине напали на «скорую»: пострадал водитель
07.07.2023
Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина
Синегубов — об обстрелах на Харьковщине: ранена женщина
07.07.2023
Еще один город-побратим в США появился у Харькова — документ подписан (фото)
Еще один город-побратим в США появился у Харькова — документ подписан (фото)
06.07.2023
На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки
На Харьковщине открыли еще две временные переправы через реки
07.07.2023

Новости по теме:

07:49
ISW: российским силам не хватает боеспособных резервов
07:15
Армия РФ нанесла авиаудар и обстреляла 9 населенных пунктов на Харьковщине
22:27
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
08:16
ВСУ нанесли серию скоординированных ракетных ударов по тылам армии РФ — ISW
07:25
Генштаб назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрелы

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ВСУ уже в двух километрах от главной линии обороны РФ на юге — Машовец (карты)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 09:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о продвижениях ВСУ на Токмакском и Бердянском направлениях".