ЗСУ вже за 2 км від головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець (мапи)

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про поступ ЗСУ на Токмацькому та Бердянському напрямах.

На Токмацькому напрямку ЗСУ рухаються в районі Роботиного та в напрямку села Вербове.

“Зокрема, в районі с. Роботине станом на вечір 6.07 ЗСУ просунулися більш ніж на 1,5 квадратних км. Підрозділи 291-го мотострілецького полку (мсп) противника намагаються утримати свої позиції в північній частині села та на захід від нього”, – зазначив Костянтин Машовець.

Водночас головною подією на цьому напрямку оглядач вважає просування ЗСУ в бік села Вербове.

“ЗСУ наблизилися до головної лінії оборони противника в районі с. Вербове на відстань близько 2 км”, – повідомив Машовець.

За його даними, основний резерв армії РФ – 35-та загальновійськова армія – дедалі активніше втягується в бої на сусідній ділянці фронту – Пологівському напрямку.

Тим часом ЗСУ рухаються й на Бердянському напрямку. Причому досить активно.

“На Бердянському напрямку темпи просування передових підрозділів ЗСУ почали поступово зростати. Між с. Приютне та с. Старомайорське вони просунулися за добу майже на 9 км, а загальна площа території, взята під контроль у цьому районі з моменту звільнення с. Рівнопіль, вже склала понад 20 квадратних км”, – повідомив військовий оглядач.

“Очевидно, що необхідність утримувати цей рубіж в умовах, коли ЗСУ впритул підійшли до с. Приютне, а також уже ведуть бої в самому с. Старомайорське, створює противнику, скажімо так, трохи обережно… певні незручності”, – зазначив Машовець.

Також, за його оцінками, окупантів “турбує” ситуація у районі села Керменчик.

“У районі цього села знаходяться висоти, що дозволяють проглядати (і відповідно прострілювати) значні навколишні території, від Старомлинівки до Новомайорська… Тому, ця “занепокоєність” противника має цілком зрозумілі підстави, – пояснив оглядач. – Останні події на цьому напрямку аж ніяк не тішать російське командування. Після того як кілька днів тому передові підрозділи ЗСУ замість того, щоб у лоб ломитися через Новодонецьке прямо на Керменчик (як очікував противник), обійшли Новодонецьке із заходу і все одно просунулися на Керменчик… вони знову повернулися до “питання с. Новодонецьке”… протягом 5-6.07. ЗСУ просунулися тут на 1,2-1,5 км, обходячи с. Новодонецьке з півдня… і зуміли перерізати дорогу між цими двома селами”.

На думку Машовця, у разі звільнення села Керменчик ЗСУ отримають великі можливості для подальших дій – від виходу до головної лінії оборони противника до флангової допомоги підрозділам, які ведуть наступ за напрямком Урожайне – Старомлинівка.