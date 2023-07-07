ISW: російським силам не вистачає боєздатних резервів

В Інституті вивчення війни (ISW) відзначають деградацію армії окупантів, що успішно триває.

Проаналізувавши російські джерела, аналітики ISW знайшли підтвердження власним висновкам про деградацію армії РФ.

“Російський військовий блогер стверджував, що російські мобілізовані військовослужбовці, що діють у Запорізькій області, перебувають на передовій з жовтня 2022 року без будь-якої ротації. Він заявив, що російські сили не змогли вивести цей мобілізований персонал із цих позицій, тому що немає вільних людей для їх заміни. Описані військовим блогером гострі проблеми з ротацією підтверджують попередню оцінку ISW про те, що російським силам, ймовірно, не вистачає боєздатних резервів. Відмова від проведення будь-якої ротації, швидше за все, призведе до швидшої деградації російських формувань, що обороняються від українського контрнаступу на півдні України”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни.

Тим часом український контрнаступ триває. За минулу добу Сили оборони проводили операції як мінімум на трьох ділянках фронту: Бахмутському, західному Донецькому та західному Запорізькому напрямках.

“На кадрах з геолокацією, опублікованих 6 липня, видно, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута. Російські та українські джерела продовжували обговорювати українські контрнаступальні операції в західній частині Донецької області на південь від Новосілки та в районі Оріхова у західній частині Запорізької області”, – зазначили аналітики.

Також ЗСУ продовжують бити по тилах та місцях зосередження окупантів.