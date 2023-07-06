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ЗСУ завдали серію скоординованих ракетних ударів по тилах армії РФ – ISW

Події 08:16   06.07.2023
Оксана Горун
ЗСУ завдали серію скоординованих ракетних ударів по тилах армії РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що протягом доби ЗСУ успішно знищували логістику, зв’язок та запаси окупантів на Донбасі та півдні України.

“Українські сили завдали серії ракетних ударів по російських тилових позиціях на всьому фронті протягом ночі та вдень 5 липня”, – зазначили у зведенні ISW.

Так, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни кадрами з геолокацією підтверджено наступні удари:

🚀 4 липня – по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області (за інформацією російського джерела, там був склад ПММ);

🚀 5 липня – по російських позиціях у районі Дебальцевого;

🚀 5 липня – по залізничній станції в Ясинуватій;

🚀 5 липня – на опублікованих кадрах видно наслідки ймовірного ракетного удару HIMARS по будівлі російської окупаційної адміністрації у Волновасі.

Також російські джерела заявляли про удар по їхніх позиціях у районі Якимівки (16 км на південний захід від Мелітополя) та Бердянську ракетами Storm Shadow. Крім того, ППО окупантів працювала у районі Скадовська Херсонської області.

“Кадри та заяви про ці українські удари дозволяють припустити, що українські сили завдали серії скоординованих ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв’язку по всьому театру військових дій”, – дійшли висновку аналітики.

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В ISW також процитували думку щодо контрнаступу ЗСУ начальника штабу оборони Великої Британії адмірала Ентоні Радакіна. Він заявив, що українські сили проводять операцію зі “зморення голодом, розтягування та завдання ударів” по російських військах з метою прориву російських оборонних рубежів.

“Серія широкомасштабних ударів по російських наземних лініях зв’язку та логістики була б відповідним елементом такої стратегії та частково нагадує кампанію з перехоплення, яку українські сили проводили в рамках Херсонського контрнаступу”, – підсумували в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що протягом доби ЗСУ успішно знищували логістику, зв’язок та запаси окупантів на Донбасі та півдні України".