ВСУ нанесли серию скоординированных ракетных ударов по тылам армии РФ — ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в течение суток ВСУ успешно уничтожали логистику, связь и запасы оккупантов на Донбассе и юге Украины.
«Украинские силы нанесли серию ракетных ударов по российским тыловым позициям на всем фронте в течение ночи и днем 5 июля», — отметили в сводке ISW.
Так, по информации аналитиков Института изучения войны кадрами с геолокацией подтверждены следующие удары:
🚀 4 июля — по складу боеприпасов в Макеевке Донецкой области (по информации российского источника, там был склад ГСМ);
🚀 5 июля — по российским позициям в районе Дебальцево;
🚀 5 июля — по железнодорожной станции в Ясиноватой;
🚀 5 июля — на опубликованных кадрах видны последствия предполагаемого ракетного удара HIMARS по зданию российской оккупационной администрации в Волновахе.
Также российские источники заявляли об ударе по их позициям в районе Якимовки (16 км к юго-западу от Мелитополя) и Бердянску ракетами Storm Shadow. Также ПВО оккупантов работала в районе Скадовска Херсонской области.
«Кадры и заявления об этих украинских ударах позволяют предположить, что украинские силы нанесли серию скоординированных ударов, направленных на деградацию российской логистики и наземных линий связи по всему театру военных действий», — пришли к выводу аналитики.
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В ISW также процитировали мнение о контрнаступлении ВСУ начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина. Он заявил, что украинские силы проводят операцию по «уморению голодом, растягиванию и нанесению ударов» по российским войскам с целью прорыва российских оборонительных рубежей.
«Серия широкомасштабных ударов по российским наземным линиям связи и логистике была бы подходящим элементом такой стратегии и частично напоминает кампанию по перехвату, которую украинские силы проводили в рамках Херсонского контрнаступления», — подытожили в Институте изучения войны.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в течение суток ВСУ успешно уничтожали логистику, связь и запасы оккупантов на Донбассе и юге Украины".