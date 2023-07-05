Украинские силы сосредоточены на истощении армии РФ — ISW

Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что цель нынешнего этапа контрнаступления ВСУ — не в освобождении больших участков территории, а в истощении сил РФ.

«Украинские силы, похоже, сосредоточены на создании асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинскую силу за счет более медленных темпов территориальных завоеваний, в то же время постепенно истощая российскую живую силу и технику. Нынешний темп украинских операций не свидетельствует о тупиковой ситуации или о том, что Украина не может отбить большие территории», — заявили аналитики ISW.

В своих выводах они ссылаются, в том числе, на заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и комментарии председателя Военного комитета НАТО адмирала Боба Бауэра.

«Алексей Данилов сообщил 4 июля, что украинские силы выполняют свою основную задачу по уничтожению российской живой силы, техники, складов горючего, артиллерии и средств ПВО и что «война на уничтожение равна войне на километры». В оценке Данилова подчеркивается приоритетность продолжающейся кампании Украины по истощению российской живой силы и средств, а не попыток провести широкомасштабные механизированные маневры для быстрого возвращения больших участков территории. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Боб Бауэр сообщил 3 июля, что украинские силы правы, действуя осторожно и избегая больших потерь в ходе контрнаступления, и признал, что контрнаступление затруднено из-за наземных мин и других препятствий на глубине до 30 км вглубь оккупированной Россией территории. Бауэр заявил, что украинские силы не должны подвергаться критике или давлению за медленное продвижение», — отметили в ISW.

Тем не менее и при таких задачах ВСУ продолжают продвигаться. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 3 июля сообщила, что за прошедшую неделю освободили в общей сложности 37,4 квадратных километра на востоке и юге Украины.

«Украинские силы продолжают уверенное, постепенное наступление. Нынешний темп украинских операций не свидетельствует о тупиковой ситуации или о том, что Украина не может отбить большие территории. В период с августа по ноябрь 2022 года украинские силы проводили медленные и постепенные операции по блокированию районов сосредоточения россиян на восточном (левом) берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном (правом) берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем в середине ноября россияне, наконец, форсировали вывод войск с правого берега, — напомнили аналитики. — Ситуация на юге Украины, конечно, иная, потому что здесь нет естественного узкого места, которое образовалось из-за зависимости России от двух мостов через Днепр. Украинское контрнаступление в Херсоне, тем не менее, чередовало фазы относительно быстрого наступления с длительными периодами подготовки, боевыми действиями, направленными на истощение российских войск, и ограниченными успехами, которые в конечном итоге сделали российские позиции на западном берегу реки несостоятельными. Напротив, российское зимне-весеннее наступление завершилось чуть более чем за один месяц, не добившись значительных успехов на границе Луганской и Харьковской области. Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и быстро, чем то, которое освободило большую часть Харьковской области, но более успешно, чем неудавшееся зимнее наступление россиян и в целом больше всего похоже на более медленное, но в конечном итоге успешное Херсонское контрнаступление по своим темпам и начальному прогрессу».