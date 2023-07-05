Українські сили зосереджені на виснаженні армії РФ – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що мета нинішнього етапу контрнаступу ЗСУ – не у звільненні великих ділянок території, а у виснаженні сил РФ.

“Українські сили, схоже, зосереджені на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську силу за рахунок повільніших темпів територіальних завоювань, водночас поступово виснажуючи російську живу силу та техніку. Нинішній темп українських операцій не свідчить про тупикову ситуацію чи про те, що Україна не може відбити великі території”, – заявили аналітики ISW.

У своїх висновках вони посилаються, зокрема, на заяви секретаря РНБО України Олексія Данилова та коментарі голови Військового комітету НАТО адмірала Боба Бауера.

“Олексій Данилов повідомив 4 липня, що українські сили виконують своє основне завдання зі знищення російської живої сили, техніки, складів пального, артилерії та засобів ППО і що “війна на знищення дорівнює війні на кілометри”. В оцінці Данилова наголошується на пріоритетності кампанії України з виснаження російської живої сили та засобів, а не спроб провести широкомасштабні механізовані маневри для швидкого повернення великих ділянок території. Голова Військового комітету НАТО адмірал Боб Бауер повідомив 3 липня, що українські сили мають рацію, діючи обережно й уникаючи великих втрат під час контрнаступу, і визнав, що контрнаступ утруднений через наземні міни та інші перешкоди на глибині до 30 км вглиб окупованої Росією території. Бауер заявив, що українські сили не повинні піддаватися критиці чи тиску за повільний поступ”, – зазначили в ISW.

Проте і за таких завдань ЗСУ продовжують просуватися. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 3 липня повідомила, що за минулий тиждень звільнили загалом 37,4 квадратних кілометри на сході та півдні України.

“Українські сили продовжують впевнений, поступовий наступ. Нинішній темп українських операцій не свідчить про тупикову ситуацію чи те, що Україна не може відбити великі території. У період із серпня по листопад 2022 року українські сили проводили повільні та поступові операції щодо блокування районів зосередження росіян на східному (лівому) березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному (правому) березі у період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж у середині листопада росіяни нарешті форсували виведення військ з правого берега, — нагадали аналітики. — Ситуація на півдні України, звісно, інша, бо тут немає природного вузького місця, яке утворилося через залежність Росії від двох мостів через Дніпро. Український контрнаступ у Херсоні, проте, чергував фази швидкого наступу з тривалими періодами підготовки, бойовими діями, спрямованими на виснаження російських військ, та обмеженими успіхами, які зрештою зробили російські позиції на західному березі річки неспроможними. Навпаки, російський зимово-весняний наступ завершився трохи більш ніж за один місяць, не досягнувши значних успіхів на кордоні Луганської та Харківської областей. Нинішній український контрнаступ менш драматичний і швидкий, ніж той, який звільнив більшу частину Харківської області, але успішніший, ніж невдалий зимовий наступ росіян і в цілому найбільше схожий на повільніший, але зрештою успішний Херсонський контрнаступ за своїми темпами та початковим прогресом”.