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Ворог завдав ракетних ударів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 07:30   05.07.2023
Оксана Горун
Ворог завдав ракетних ударів по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні поінформував про удари, які армія РФ завдала протягом доби по двох населених пунктах Харківської області.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, (загалом по Україні – Ред.) зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах”, – повідомили в Генштабі.

Під артилерійськими та мінометними обстрілами на Харківщині були Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки на Слобожанському напрямку, а також Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка та Кислівка – на Куп’янському.

Командування ЗСУ наголосило, що на Слобожанському напрямку ворог активізував диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. На Куп’янському напрямку армія РФ намагалася наступати на південь від Новоселівського Луганської області.

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Загалом на фронті в Україні ворог, як і раніше, зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там упродовж доби сталося 40 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога. Крім того, нашими захисниками було знищено п’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, — поінформували в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні поінформував про удари, які армія РФ завдала протягом доби по двох населених пунктах Харківської області".