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На Куп’янському напрямку противник намагався наступати – Генштаб ЗСУ

Події 19:18   04.07.2023
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку противник намагався наступати – Генштаб ЗСУ

13 населених пунктів  на Харківщині обстріляли сьогодні росіяни з різних типів зброї, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 496 добу широкомасштабної збройної агресії рф противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 боїв.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

З артилерії та мінометів противник гатив по населених пунктах Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області.

Читайте також: Генштаб назвав шість населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 19:18;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 населених пунктів  на Харківщині обстріляли сьогодні росіяни з різних типів зброї, повідомив Генштаб ЗСУ.".