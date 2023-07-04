Генштаб назвав шість населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

Генштаб повідомив, що вночі Україну в черговий раз атакували “Шахедами”, а протягом доби на Харківщині тривали мінометні та артилерійські обстріли.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА “Shahed”. Інформація про наслідки російської терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.

На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстрілами за добу опинилося понад 10 населених пунктів, у тому числі три на Харківщині – Ветеринарне, Козача Лопань та Бударки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог бив ще більш ніж по 15 населених пунктах. У тому числі – Петро-Іванівці, Новомлинську та Куп’янську.

Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося понад 40 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога“, – перерахували в Генштабі.