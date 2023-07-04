Генштаб назвав шість населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Генштаб повідомив, що вночі Україну в черговий раз атакували “Шахедами”, а протягом доби на Харківщині тривали мінометні та артилерійські обстріли.
“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА “Shahed”. Інформація про наслідки російської терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в ранковому зведенні Генштабу.
На Сіверському та Слобожанському напрямках під обстрілами за добу опинилося понад 10 населених пунктів, у тому числі три на Харківщині – Ветеринарне, Козача Лопань та Бударки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог бив ще більш ніж по 15 населених пунктах. У тому числі – Петро-Іванівці, Новомлинську та Куп’янську.
Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося понад 40 бойових зіткнень.
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“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога“, – перерахували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб повідомив, що вночі Україну в черговий раз атакували “Шахедами”, а протягом доби на Харківщині тривали мінометні та артилерійські обстріли".