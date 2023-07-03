Днями ЗСУ вийдуть до позицій головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець

Військові оглядачі групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець та Олександр Коваленко з різним ступенем оптимізму анонсували важливі події у контрнаступі на півдні України цього тижня.

“Думаю, завтра-післязавтра передові підрозділи ЗСУ вийдуть до перших позицій головної лінії оборони противника в Південній операційній зоні принаймні на одній ділянці… А протягом тижня – ще на двох ділянках”, – написав Костянтин Машовець у телеграмі.

За його інформацією, на Мелітопольському напрямку тривають бої на двох основних ділянках: армія РФ активно обороняється в районі сіл Роботине та Вербове. Зупинити просування ЗСУ на Токмацькому та Василівському напрямках ворогові не вдається.

“Очевидно, що передові підрозділи ЗСУ вже вийшли до с. Жереб’янки й зараз ведуть бої за її звільнення, одночасно просуваючись на схід від цього н.п. у напрямку с. Грозове. Також передові підрозділи ЗСУ максимально наблизилися до важливої ​​дороги, якою здійснюється матеріально-технічне забезпечення (МТО) підрозділів противника в районі с. Нестерянка, на ділянці між с. Мирне та с. Нестерянка… очевидно, що якщо вони продовжать у тому ж дусі, то 503-й мсп противника виявиться “вАпАсНості “. У районі с. Роботине, зважаючи на все, передові підрозділи ЗСУ вже ведуть бої за саме село… одночасно просуваючись у бік с. Вербове, де противник явно відчуває цілком “конкретну” загрозу”, — повідомив Машовець.

Розмах наступальних дій на Мелітопольському напрямку, за його інформацією, почав розширюватись.

На Бердянському напрямку армія РФ також поки що не може стримати рух ЗСУ.

“ЗСУ продовжують просуватися вздовж обох берегів р. Мокрі Яли, що вже само по собі створює противнику…. не зовсім зручні умови для продовження оборони у напрямку с. Старомлинівка… Крім цього, очевидно, що “історія з Новодонецьким” також отримає найближчим часом своє продовження, замість атак “у лоб” за загальною дирекцією Новодонецьке – Керменчик, ЗСУ просто обійшли противника із заходу і просунулися в південно-західному напрямку й зараз перебувають від Керменчика на відстані не далі ніж 4 км”, – поінформував оглядач.

При цьому Машовець стримано попередив, що темп і розмах контрнаступу ЗСУ на півдні то зростає, то падає, а результати поки що – тактичного рівня. “Говорити, навіть про перспективи оперативного рівня, саме зараз, як це роблять не зовсім адекватні “ІксперДи” та “Охолядачі” на ютубі, під явно неадекватними заголовками – не варто”, – вважає Машовець.

Його колега з “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко тим часом вважає : “Найнепростіша лінія оборони окупантів, де сконцентровано максимальний ресурс для гальмування Сил оборони України за допомогою мінно-фугасних загороджень та щурових нір, фактично, продавлена”.

“По Мокрим Ялам триває переважно дистанційна робота артилерії в напрямку Старомлинівки, яка є опорником вже по другій лінії РОВ. Крім того, вогневе ураження здійснюється й по тиловій третій лінії, внаслідок чого час від часу виносяться системи ППО. Також відбувається процес вирівнювання правого флангу, з якого регуляри відійшли до 2-ї лінії вздовж опорників Орлинське-Любимівка-Новозлатополь, залишивши в полях ПО “Шторм-Зек” та мобілізовану шушеру. Тобто сподівань на утримання ПО у даному секторі РОВ явно не відчувають, — пише Коваленко. — Дуже схожа ситуація у районі Роботиного. Доля населеного пункту може вирішитись найближчими днями, з урахуванням того, що СОУ в цьому районі вже ніщо всерйоз не зупиняє. Смуга забезпечення у цьому напрямку продавлена, і РОВ розглядають варіант із відходом на новий рубіж, але є нюанс. У разі звільнення Роботиного, по 0408 окупанти посипляться по Новопрокопівці, Ільченковому та Солодкій Балці. Тобто, найлогічніше, окупантам слід би бігти одразу й не озираючись до Токмака. В іншому випадку, нічого доброго на них у даній локації не чекає, крім лотереї 200-300-400″.

Також, за інформацією Коваленка, армія РФ не може утримати тиск Сил оборони в районі Малої Токмачки.

“У найближчій перспективі в напрямку Полог не виключаю того, що називається “Каскад”. Цей кульмінаційний момент уже передбачається, особливо з урахуванням втрат окупантів та пропорційності ресурсу в локації”, – вважає військовий оглядач.

Підсумовуючи, він попередив: “Липень – спекотний місяць”.