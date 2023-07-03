Десант біля Антонівського моста посварив МО РФ із пропагандистами – ISW

Протягом дня 2 липня в інформаційному просторі РФ розгорілися “розбірки” між так званими “військовими блогерами” та Міноборони. Блогери зіпсували спробу МО повідомити про “масштабну перемогу” над невеликим десантом ЗСУ біля Антонівського моста.

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував події у стані пропагандистів ворога. Фахівці дійшли висновку, що Міноборони РФ намагається створювати перемоги, що не існують, перебільшувати їхнє значення, а також запровадити ще жорсткішу цензуру в інфопросторі.

“Міноборони Росії (МО) намагається зміцнити контроль над російським інформаційним простором, підриваючи діяльність обраних російських блогерів, які не повторили бажане міноборони формулювання заявленого розгрому української присутності на східному (лівому) березі Херсонської області у липні”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

1 і 2 липня через брак інших успіхів Міноборони РФ заявило, що “російські війська успішно відбили висадку українського десанту в районі Антонівського мосту”. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, цю подію в командуванні армії ворога “нерозмірно святкували”. Але “свято” зіпсували окремі російські військові блогери, які спростували офіційні переможні реляції.

“Деякі російські військові блогери, попри повідомлення МО, зазначають, що бойові дії все ще продовжуються та що українські сили зберігають деякі позиції в районі Антонівського мосту станом на 2 липня”, – пояснили в ISW.

У результаті частина російських пропагандистів, яка повністю підзвітна МО, почала звинувачувати своїх колег за суперечність офіційній версії Міноборони Росії. І щобільше – “сприяння українським “психологічним операціям”.

“Російські військові блогери, що суперечать звіту Міноборони, у відповідь і собі звинуватили Генштаб Росії в атаці на російську спільноту військових блогерів… Деякі з цих зухвалих блогерів безпосередньо взаємодіють з президентом Росії Володимиром Путіним, і цілком імовірно, що Міноборони Росії прагне цензурувати деяких пов’язаних з Кремлем блогерів, побоюючись, що ці ультранаціоналісти можуть викрити Путіну російські військові невдачі під час його багатомісячних “спеціальних військових операцій”, — припускають в ISW.

Аналітики дійшли висновку: “Конфлікт Міноборони Росії зі спільнотою військових блогерів через тривіальну бойову операцію може свідчити про те, що російське військове командування не думає, що у нього є якісь інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі українського контрнаступу, що триває”.