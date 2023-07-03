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Украинский десант у Антоновского моста поссорил МО РФ с пропагандистами — ISW

Мир 07:45   03.07.2023
Оксана Горун
Украинский десант у Антоновского моста поссорил МО РФ с пропагандистами — ISW Фото: карта ISW

В течение дня 2 июля в информационном пространстве РФ разгорелась «разборка» между так называемыми «военными блогерами» и Минобороны. Блогеры испортили попытку МО сообщить о «масштабной победе» над небольшим десантом ВСУ у Антоновского моста.

Институт изучения войны (ISW) проанализировал события в стане пропагандистов врага. Специалисты пришли к выводу, что Минобороны РФ пытается создавать несуществующие победы, преувеличивать их значение, а также ввести еще более жесткую цензуру в инфопространстве.

«Минобороны России (МО) пытается укрепить контроль над российским информационным пространством, подрывая деятельность избранных российских блогеров, которые не повторили желаемую минобороны формулировку заявленного разгрома украинского присутствия на восточном (левом) берегу Херсонской области в июле», — отметили в актуальной сводке ISW.

1 и 2 июля за неимением других успехов Минобороны РФ  заявило, что «российские войска успешно отразили высадку украинского десанта в районе Антоновского моста». По оценке аналитиков Института изучения войны, это событие в командовании армии врага «несоразмерно праздновали». Но «праздник» испортили отдельные российские же военные блогеры, которые опровергли официальные победные реляции.

«Некоторые российские военные блогеры, вопреки сообщениям МО, отмечают, что боевые действия все еще продолжаются и что украинские силы сохраняют некоторые позиции в районе Антоновского моста по состоянию на 2 июля», — пояснили в ISW.

В итоге часть российских пропагандистов, которая полностью подотчетна МО, начала обвинять своих «коллег» за противоречие официальной версии Минобороны России. И более того — «содействии  украинским «психологическим операциям».

«Российские военные блогеры, противоречащие отчету Минобороны, в ответ, в свою очередь, обвинили Генштаб России в атаке на российское сообщество военных блогеров… Некоторые из этих дерзких блогеров напрямую взаимодействуют с президентом России Владимиром Путиным, и вполне вероятно, что Минобороны России стремится подвергнуть цензуре некоторых связанных с Кремлем блогеров, опасаясь, что эти ультранационалисты могут разоблачить Путину российские военные неудачи во время его многомесячных «специальных военных операций», — предполагают в ISW.

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Аналитики пришли к выводу: «Конфликт Минобороны России с сообществом военных блогеров из-за тривиальной боевой операции может свидетельствовать о том, что российское военное командование не думает, что у него есть какие-либо другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину на фоне продолжающегося украинского контрнаступления».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 07:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня 2 июля в информационном пространстве РФ разгорелась «разборка» между так называемыми «военными блогерами» и Минобороны. Блогеры испортили попытку МО сообщить о «масштабной победе» над небольшим десантом ВСУ у Антоновского моста".