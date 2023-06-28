Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал о контрнаступательных операциях ВСУ минимум на четырех участках фронта. Есть успехи.

«Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска продвинулись на всех активных участках фронта от Донецкой до Запорожской областей», — акцентировали аналитики ISW.

На юге Украины контрнаступление продолжается в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

«Пресс-секретарь Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на направлении Новодаровка — Приютное (Великая Новоселка)», – отметили в Институте изучения войны.

При этом российские источники утверждали, что ожесточенные бои идут у Времевского выступа. Пропагандисты запереживали, что при дальнейшем продвижении ВСУ смогут отрезать Времевский выступ.

«Российский блогер выразил обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к дальнейшим наступлениям на южном донецком направлении, несмотря на непогоду», — отметили в ISW.

Сами россияне пытаются контратаковать в районе недавно освобожденного Ровнополя. При этом российские источники уже признали, что ВСУ освободили село и даже «добились дополнительных успехов в районе Ровнополя».

Также, по информации Генштаба, Силы обороны провели успешные контрнаступательные операции на направлении Новоданиловка — Работино (Орехов). ISW опроверг заявления отдельных российских источников о том, что недавно освобожденные Пятихатки якобы остаются в «серой зоне».

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видно, как российский 429-й мотострелковый полк (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮВО) наносит удары по украинским позициям в Пятихатках», — отметили аналитики.

В ISW подчеркнули, что, по всей видимости, именно направление к югу от Орехова считает основным руководство страны-агрессора.

«Путин заявил, что Украина считает Ореховское направление в западной части Запорожской области «основным направлением наступления». Однако Путин, возможно, вместо этого определил сектор фронта, который он считает наиболее важным для удержания. ISW наблюдал за наиболее обширными российскими оборонительными укреплениями, возведенными на западе Запорожской области к югу от Орехова», — пояснили заявление военного преступника в Институте изучения войны.

Еще одно направление, которое сильно беспокоит российских военных блогеров — Херсонское. А именно — форсирование ВСУ Днепра в районе Антоновского моста.

«Блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские силы пытаются расширить свой «плацдарм» в районе Антоновского моста на восточном (левобережье) Херсонской области. В настоящее время ISW не дает оценки того, в какой степени украинские силы установили плацдарм в этом районе, отмечая только, что, по нашим оценкам, украинские силы установили и удерживают какие-то позиции на восточном (левом) берегу», — прокомментировали в ISW.

В то же время аналитики обратили внимание на формулировку Генштаба, касающуюся ситуации на левом берегу Днепра.

«В Генштабе Украины признали, что российские войска наносили авиаудары в районе Олешек, что может свидетельствовать о том, что украинские силы проводят в этом районе какие-то операции», — предположили в Институте изучения войны.

Боевые действия также продолжаются на Донбассе. Тут Силы обороны продвигаются на флангах в районе Бахмута.

«Известный российский блогер охарактеризовал военное положение России к северу от Соледара как «серьезное», — констатировали в ISW.

Также аналитики отметили, что украинские силы незначительно продвинулись в районах, которые были оккупированы с 2014 года.

«Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка). По состоянию на 27 июня это первый зарегистрированный случай возвращения украинскими войсками территории, оккупированной до 2014 года. Однако ISW не обнаружил независимых подтверждений того, что украинские силы возвращают себе давно оккупированную территорию. По оценке Минобороны Великобритании, недавние украинские атаки, вероятно, привели к перенапряжению сил «Донецкой Народной Республики» (ДНР) и чеченцев, действующих в Донецкой области», — сообщили аналитики ISW.