Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста

Мир 07:47   28.06.2023
Оксана Горун
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал о контрнаступательных операциях ВСУ минимум на четырех участках фронта. Есть успехи.

«Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска продвинулись на всех активных участках фронта от Донецкой до Запорожской областей», — акцентировали аналитики ISW.

На юге Украины контрнаступление продолжается в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

«Пресс-секретарь Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские силы провели успешные контрнаступательные действия на направлении Новодаровка — Приютное (Великая Новоселка)», – отметили в Институте изучения войны.

Запорожская область - фронт на 27 июня
Фото: карта ISW

При этом российские источники утверждали, что ожесточенные бои идут у Времевского выступа. Пропагандисты запереживали, что при дальнейшем продвижении ВСУ  смогут отрезать Времевский выступ.

«Российский блогер выразил обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к дальнейшим наступлениям на южном донецком направлении, несмотря на непогоду», — отметили в ISW.

Сами россияне пытаются контратаковать в районе недавно освобожденного Ровнополя. При этом российские источники уже признали, что ВСУ освободили село и даже «добились дополнительных успехов в районе Ровнополя».

Также, по информации Генштаба, Силы обороны провели успешные контрнаступательные операции на направлении Новоданиловка — Работино (Орехов). ISW опроверг заявления отдельных российских источников о том, что недавно освобожденные Пятихатки якобы остаются в «серой зоне».

«На кадрах с геолокацией, опубликованных 27 июня, видно, как российский 429-й мотострелковый полк (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮВО) наносит удары по украинским позициям в Пятихатках», — отметили аналитики.

В ISW подчеркнули, что, по всей видимости, именно направление к югу от Орехова считает основным руководство страны-агрессора.

«Путин заявил, что Украина считает Ореховское направление в западной части Запорожской области «основным направлением наступления». Однако Путин, возможно, вместо этого определил сектор фронта, который он считает наиболее важным для удержания. ISW наблюдал за наиболее обширными российскими оборонительными укреплениями, возведенными на западе Запорожской области к югу от Орехова», — пояснили заявление военного преступника в Институте изучения войны.

Еще одно направление, которое сильно беспокоит российских военных блогеров — Херсонское. А именно — форсирование ВСУ Днепра в районе Антоновского моста.

Херсонская область - фронт на 27 июня
Фото: карта ISW

«Блогер, связанный с Кремлем, заявил, что украинские силы пытаются расширить свой «плацдарм» в районе Антоновского моста на восточном (левобережье) Херсонской области. В настоящее время ISW не дает оценки того, в какой степени украинские силы установили плацдарм в этом районе, отмечая только, что, по нашим оценкам, украинские силы установили и удерживают какие-то позиции на восточном (левом) берегу», — прокомментировали в ISW.

В то же время аналитики обратили внимание на формулировку Генштаба, касающуюся ситуации на левом берегу Днепра.

«В Генштабе Украины признали, что российские войска наносили авиаудары в районе Олешек, что может свидетельствовать о том, что украинские силы проводят в этом районе какие-то операции», — предположили в Институте изучения войны.

Боевые действия также продолжаются на Донбассе. Тут Силы обороны продвигаются на флангах в районе Бахмута.

«Известный российский блогер охарактеризовал военное положение России к северу от Соледара как «серьезное», — констатировали в ISW.

Донецкая область - фронт на 27 июня
Фото: карта ISW

Также аналитики отметили, что украинские силы незначительно продвинулись в районах, которые были оккупированы с 2014 года.

«Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка). По состоянию на 27 июня это первый зарегистрированный случай возвращения украинскими войсками территории, оккупированной до 2014 года. Однако ISW не обнаружил независимых подтверждений того, что украинские силы возвращают себе давно оккупированную территорию. По оценке Минобороны Великобритании, недавние украинские атаки, вероятно, привели к перенапряжению сил «Донецкой Народной Республики» (ДНР) и чеченцев, действующих в Донецкой области», — сообщили аналитики ISW.

Читайте также: Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
28.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
Синегубов сообщил подробности об обстрелах Харьковщины за сутки
27.06.2023
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
28.06.2023

Новости по теме:

07:03
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
11:19
«Ты что, идиот?» — Машовец о части «экспертов», переоценивающих успехи
11:06
Противник начал серию атак на Купянском и Лиманском направлениях — Машовец
08:05
Украинские силы удерживают позиции на левобережье Херсонщины — ISW
07:21
Армия РФ наступала на Купянском направлении — Генштаб (карта)

  • Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал о контрнаступательных операциях ВСУ минимум на четырех участках фронта. Есть успехи".