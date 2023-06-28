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Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба

Происшествия 07:03   28.06.2023
Оксана Горун
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал, что ночью Украину атаковали «Шахедами». Под обстрелами из артиллерии и минометов в Харьковской области было более 20 населенных пунктов.

«Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в Генштабе ВСУ.

По данным командования Вооруженных сил Украины, на Северском и Слобожанском направлениях армия РФ обстреляла более 20 населенных пунктов. Среди них — Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении под обстрелами было еще более 20 населенных пунктов, в том числе — Масютовка, Кисловка, Котляровка и Берестовое на Харьковщине.

В целом по Украине враг за сутки бил пятью крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными — С-300. Крылатые ракеты ударили по Краматорску и Кременчужском району. Есть погибшие и более 50 раненых.

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Также армия РФ нанесла 24 авиаудара и совершила 42 обстрела из РСЗО.

Враг продолжает прилагать усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть — по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено шесть разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, два зенитных ракетных комплекса «Бук» и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 07:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что ночью Украину атаковали «Шахедами». Под обстрелами из артиллерии и минометов в Харьковской области было более 20 населенных пунктов".