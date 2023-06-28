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Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

Події 07:03   28.06.2023
Оксана Горун
Нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини: зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ поінформував, що вночі Україну атакували “Шахедами”. Під обстрілами з артилерії та мінометів на Харківщині було понад 20 населених пунктів.

“Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

За даними командування Збройних сил України, на Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ обстріляла понад 20 населених пунктів. Серед них – Уди, Козача Лопань та Красне Перше в Харківській області. На Куп’янському напрямку під обстрілами було ще понад 20 населених пунктів, у тому числі Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Берестове на Харківщині.

Загалом по Україні ворог за добу бив п’ятьма крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними – С-300. Крилаті ракети вдарили по Краматорську та Кременчуцькому району. Є загиблі та понад 50 поранених.

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Також армія РФ завдала 24 авіаударів і здійснила 42 обстріли з РСЗВ.

Ворог продовжує докладати зусиль на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямах. За добу там сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника і шість – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники знищили шість розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси “Бук” та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника“, – повідомили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що вночі Україну атакували “Шахедами”. Під обстрілами з артилерії та мінометів на Харківщині було понад 20 населених пунктів".