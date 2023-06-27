Ракетний удар по Краматорську: відомо про трьох загиблих і 25 постраждалих

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про трьох загиблих мирних жителів внаслідок російського ракетного удару по місту Краматорськ Донецької області увечері 27 червня.

За його даними, ще 25 людей, серед яких дитина, отримали поранення.

Відео: Андрій Єрмак

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що армія РФ завдала двох прицільних ракетних ударів по місцях скупчення людей у ​​Краматорську.

“Загинули дві особи. 22 травмованих, з яких одна дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці”, – інформував Клименко.



Фото: Ігор Клименко

За даними Нацполіції, близько 19:50 ворог вдарив по місту двома ракетами С-300. Одна з них влучила в кафе у центрі Краматорська, де були відвідувачі. Будівля обвалилася, зараз триває розбір завалів. Друга ракета вдарила по приватному сектору у селищі Біленьке. Пошкоджено два приватні будинки.



Фото: Нацполіція України