Ракетний удар по Україні: у Львові загинули троє дітей, завали ще розбирають

Армія РФ під час ранкового ракетного удару по Україні влучила по житловому будинку у Львові. Мер міста Андрій Садовий повідомив уже про сімох загиблих, з яких троє – діти.

“Найбільше постраждав Львів: станом на цю хвилину пʼятеро загиблих, серед них – двоє дітей. Рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки. Ще близько 40 людей поранено. Пошкоджено зо півсотні багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей“, – поінформував о 09:04 ранку 4 вересня міністр МВС України Ігор Клименко.

Мер Львова Андрій Садовий слідом уточнив: загиблих вже семеро, серед них троє – діти.

Одній із загиблих, дівчинці, — 14 років, написав президент України Володимир Зеленський.

“Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади”, – зазначив Зеленський.

Також під ударом був Кривий Ріг. Там обійшлося без загиблих.

“У Кривому Розі окупанти влучили по готелю. Постраждали щонайменше 5 людей, серед них 10-річна дитина. Будівля готелю частково зруйнована, пошкоджені та житлові будинки поруч”, – поінформував Клименко.

Нагадаємо, вночі Україну атакували “шахедами” та ракетами. “Шахеди” з’явилися над північними та північно-східними областями ще до опівночі. О 01:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух п’яти російських ракетоносців Ту-95 МС з аеродрому “Оленья”. Крилаті ракети з’явилися у повітряному просторі України близько п’ятої години ранку. Також армія РФ, ймовірно, застосувала “Кинджали”. ПС ЗСУ інформували про зліт двох МіГ-31К о 05:38. А потім — про швидкісну ціль на Львівщину. У Львові ракета вдарила по житловому будинку.