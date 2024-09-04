Головні новини Харкова 4 вересня: вночі Україна була під ракетною атакою
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:36
Уся ніч – із тривогою: Україну атакували “шахеди” та ракети
Минулої ночі в Харкові, як і в більшості регіонів України, була затяжна повітряна тривога. Її оголосили о 23:20. За годину раніше над територією України з’явилися перші групи “шахедів”. Вони залітали через Сумську та Полтавську області. О 01:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух п’яти російських ракетоносців Ту-95 МС з аеродрому “Оленья”.
Близько другої години ночі “шахеди” досягли Харківщини – рухалися на півночі області.
Надалі про БПЛА у Харківській області ПС ЗСУ не інформували. Метою російської атаки стали переважно західні області країни. Туди ж полетіли крилаті ракети, які з’явилися у повітряному просторі України близько п’ятої години ранку. Також армія РФ, очевидно, застосувала “Кинджали”. ПС ЗСУ інформували про зліт двох МіГ-31К о 05:38. А слідом – про швидкісну ціль на Львівщину.
Станом на 07:35 4 вересня найсерйозніший “приліт”, про який відомо, – у Львові. Там ракета влучила в житловий будинок. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про 19 постраждалих і загиблого, серед поранених – діти.
Слідом уточнив: загиблих уже двоє.
Також “приліт” був у Кривому Розі. За інформацією начальника місцевої міської військової адміністрації Олександра Вілкула, постраждав об’єкт цивільної інфраструктури та багатоповерхівки довкола. Відомо про п’ятьох постраждалих – вони не важкі.
Про безпілотники над Україною Повітряні сили попереджали ще о 06:28. О 07:36 на Харківщині дали відбій тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 07:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".