ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові
Пресслужба ХОВА проінформувала: в лікарнях регіону перебувають 28 людей, які постраждали від нещодавніх російських ударів по місту.
“Серед поранених двоє в тяжкому стані, ще одна людина у вкрай важкому. Четверо постраждалих дітей мають позитивну динаміку одужання – 3 з них виписали із лікарень, вони проходять амбулаторне лікування”, – поінформували у ХОВА з посиланням на начальника Олега Синєгубова.
Нагадаємо, Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХОВА проінформувала: в лікарнях регіону перебувають 28 людей, які постраждали від нещодавніх російських ударів по місту".