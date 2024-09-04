Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові

Суспільство 11:42   04.09.2024
Оксана Горун
ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові

Пресслужба ХОВА проінформувала: в лікарнях регіону перебувають 28 людей, які постраждали від нещодавніх російських ударів по місту.

“Серед поранених двоє в тяжкому стані, ще одна людина у вкрай важкому. Четверо постраждалих дітей мають позитивну динаміку одужання – 3 з них виписали із лікарень, вони проходять амбулаторне лікування”, – поінформували у ХОВА з посиланням на начальника Олега Синєгубова.

Нагадаємо, Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.

Читайте також: “Серія жахливих днів” — Терехов про ракетні удари по Львову, Полтаві та Харкову

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
04.09.2024, 10:23
ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові
ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові
04.09.2024, 11:42
“Серія жахливих днів” – Терехов про ракетні удари по Львову, Полтаві й Харкову
“Серія жахливих днів” – Терехов про ракетні удари по Львову, Полтаві й Харкову
04.09.2024, 11:27
Прилетіло до “тихого району” Харківщини, по Харкову не били: дані ХОВА
Прилетіло до “тихого району” Харківщини, по Харкову не били: дані ХОВА
04.09.2024, 09:35
Ракетний удар по Україні: у Львові загинули троє дітей, завали ще розбирають
Ракетний удар по Україні: у Львові загинули троє дітей, завали ще розбирають
04.09.2024, 09:19

Новини за темою:

11:42
ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові
11:27
“Серія жахливих днів” – Терехов про ракетні удари по Львову, Полтаві й Харкову
10:37
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
09:35
Прилетіло до “тихого району” Харківщини, по Харкову не били: дані ХОВА
08:37
Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «ХОВА повідомила про стан поранених у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ХОВА проінформувала: в лікарнях регіону перебувають 28 людей, які постраждали від нещодавніх російських ударів по місту".