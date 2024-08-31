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Головні новини Харкова 31.08: зростає кількість постраждалих від ударів КАБ

Події 07:04   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 31.08: зростає кількість постраждалих від ударів КАБ Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:04

До 97 зросла кількість постраждалих від ударів КАБ по Харкову

Серед постраждалих 22 неповнолітніх, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі рятувальники продовжували розбирати завали 12-поверхівки, яка постраждала через ворожий удар.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

06:46

Тривога на Харківщині тривала усю ніч, кружляли «шахеди»

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 21:40. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник о 23:13 попереджав про загрозу застосування ворожих БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Близько 00:19 Мельник повідомив, що ворожі БпЛА фіксували в районі Харкова.

О 05:15 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в південній частині Харківської області, які тримали курс північно-західний.

Відбій пролунав вже о 06:18. Знову сирена зазвучала о 06:41. У ЗС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківщини.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 07:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".