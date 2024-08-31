Головні новини Харкова 31.08: зростає кількість постраждалих від ударів КАБ
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:04
До 97 зросла кількість постраждалих від ударів КАБ по Харкову
Серед постраждалих 22 неповнолітніх, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Вночі рятувальники продовжували розбирати завали 12-поверхівки, яка постраждала через ворожий удар.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
06:46
Тривога на Харківщині тривала усю ніч, кружляли «шахеди»
Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 21:40. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник о 23:13 попереджав про загрозу застосування ворожих БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Близько 00:19 Мельник повідомив, що ворожі БпЛА фіксували в районі Харкова.
О 05:15 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в південній частині Харківської області, які тримали курс північно-західний.
Відбій пролунав вже о 06:18. Знову сирена зазвучала о 06:41. У ЗС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківщини.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, Мельник, ночь, область, ракетная, тревога, угроза, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 07:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".