Головні новини Харкова 31.08: зростає кількість постраждалих від ударів КАБ

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:04

До 97 зросла кількість постраждалих від ударів КАБ по Харкову

Серед постраждалих 22 неповнолітніх, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі рятувальники продовжували розбирати завали 12-поверхівки, яка постраждала через ворожий удар.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

06:46

Тривога на Харківщині тривала усю ніч, кружляли «шахеди»

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 21:40. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник о 23:13 попереджав про загрозу застосування ворожих БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Близько 00:19 Мельник повідомив, що ворожі БпЛА фіксували в районі Харкова.

О 05:15 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в південній частині Харківської області, які тримали курс північно-західний.

Відбій пролунав вже о 06:18. Знову сирена зазвучала о 06:41. У ЗС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківщини.