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Вибух чутно у Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Події 14:53   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чутно у Харкові: Синєгубов підтвердив ворожі удари

Близько 14:50 у Харкові пролунав вибух.

Про ворожий КАБ у напрямку Харкова попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 14:53;

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